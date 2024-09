Řeka Labe v Ústí stále stoupá a to ovlivní i dopravu v krajské metropoli. Dopravní podnik Ústí nad Labem na to reaguje. Plánované uzavření křižovatky u "pěti oblouků" (Pětimostí) pod Mariánskou skálou v Přístavní ulici si vynutí objízdné trasy na několika linkách. K uzavření důležité křižovatky má dojít dnes večer.

"Z důvodu zhoršující se povodňové situace na řece Labi může dojít ve večerních hodinách k uzavření podjezdu u ,,pěti oblouků“. Na linkách MHD č. 41, 42, 46, 70, 71, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 83 a 88 budou po uzavření podjezdu u ,,pěti oblouků" až do odvolání zavedena následující dopravní opatření," informuje Dopravní podnik Ústí nad Labem.

• Zastávky Přístav (obousměrně), Vojanova (obousměrně), Stavební stroje, Pekařská (směr Neštěmice) jsou zrušeny. Zastávky Autoškola a Výstupní jsou mimořádně obslouženy linkami 41, 70 a 71, ale v opačném směru, tj. směr Výstupní jsou odjezdy do centra a směr centrum jsou zastávky pro směr Neštěmice. Ze zastávky Prior jedou linky 46, 76 a 88 přímo do centra a neobsluhují zastávky Výstupní, Autoškola, Vojanova a Přístav.

close info Zdroj: Dopraní podnik ÚL zoom_in Objízdné trasy MHD v době povodní.

• Žádáme cestující, aby na zastávky chodili s dostatečným předstihem, nejlépe na dřívější spoje, protože uvedené linky budou vedeny po objízdných trasách, což bude způsobovat zpoždění. Přesnou míru zpoždění bohužel nejsme schopni předem odhadnout, protože závisí na aktuální situaci.

• Linky 79, 81, 82, 83 jedou po objízdné trase od Hlavního nádraží přes Důlce, Stříbrníky, Výstupní a přes Mariánský most do zastávky ZPA a dále po své trase. Zpět ze zastávky ZPA opět přes Výstupní, Stříbrníky a Důlce na Mírové náměstí a dále po svých trasách.

• Linky 73 a 80 jedou po objízdné trase z Mírového náměstí přes Důlce, V Rokli, Stříbrníky, Výstupní a přes Mariánský most do zastávky ZPA a dále po své trase. Zpět ze zastávky ZPA opět přes Výstupní, Stříbrníky do zastávky Stříbrnické Nivy, přes Důlce do zastávky Mírové náměstí a dále po svých trasách.

close info Zdroj: Mapy.cz, fotorepo Deník zoom_in Světelná křižovatka Pětimostí pod Mariánskou skálou.

• Linka 70 jede z Mírové náměstí přes Důlce, V Rokli a dále pokračuje přes Stříbrníky do zastávky Výstupní (zastavuje), Autoškola (zastavuje) do zastávky Pivovar a dále po trase do Mojžíře. V opačném směru od zastávky Jungmannova jede přes zastávky Autoškola (zastavuje), Výstupní (zastavuje), přes Stříbrníky, Důlce na Mírové náměstí a dále po trase.

• Linka 71 jede z Mírové náměstí přes Důlce, V Rokli, dále přes Stříbrníky do zastávky Výstupní (zastavuje), Autoškola (zastavuje), Pivovar a pokračuje po trase na Skalku. V opačném směru od zastávky Jungmannova jede přes zastávky Autoškola (zastavuje), Výstupní (zastavuje), přes Stříbrníky do zastávky Stříbrnické Nivy, Důlce na Mírové náměstí a dále po trase.

• Linka 76 jede z Mírového náměstí přes Důlce, V Rokli, dále pokračuje přes Stříbrníky do zastávky Prior (vynechává zastávky Přístav, Vojanova, Autoškola, Výstupní) a pokračuje po své trase. V opačném směru jede do zastávky Prior, ulicí Výstupní na Stříbrníky, do zastávky Stříbrnické Nivy, přes Důlce do zastávky Mírové náměstí a dále po své trase.

• Linka 88 jede z Mírového náměstí přes Důlce, V Rokli, dále přes Stříbrníky do zastávky Prior (vynechává zastávky Přístav, Vojanova, Autoškola, Výstupní) a pokračuje po své trase. V opačném směru od zastávky Prior, ulicí Výstupní na Stříbrníky, do zastávky Stříbrnické Nivy, přes Důlce do zastávky Mírové náměstí a dále po své trase.

• Noční linka 41 pojede od zastávky Jungmannova přes Autoškolu (zastavuje), Výstupní (zastavuje) přes Stříbrníky a Důlce na Mírové náměstí. Zpět od Hlavního nádraží přes Důlce, Stříbrníky a zastávky Výstupní (zastavuje), Autoškola (zastavuje) do zastávky Jungmannova a dále po trase.

• Noční linka 42 pojede od Hlavního nádraží přes Důlce, Stříbrníky, Výstupní a Mariánský most do zastávky Kamenný Vrch škola a dále po trase. Ze zastávky ZPA pojede přes Výstupní, Stříbrníky a Důlce na Mírové náměstí.

• Noční linka 46 pojede od zastávky Prior přímo na Stříbrníky a přes Důlce na Mírové náměstí. V opačném směru z Mírového náměstí přes Důlce, Stříbrníky přímo do zastávky Prior a dále po trase