Povodňová situace se na severu Čech dále zklidňuje. Labe výrazně klesá i v sobotu 30. prosince a během dopoledne se v Ústí nad Labem hladina řeky snížila pod hranici druhého povodňového stupně. V Děčíně chybělo ve 13 hodin k této hranici ještě 14 centimetrů.

Řeka Labe v Ústí v pátek 29. prosince. | Foto: Deník/Štěpánka Urbanová

V Ústí nad Labem, kde povodeň způsobila zatopení vany u Benešova mostu, řeka kulminovala ve čtvrtek 28. prosince večer na hladině 652 centimetrů. V nejbližších hodinách bude zprovozněna uzavřená část zaplavené Přístavní ulice. V Děčíně se ve stejný den zastavil vzestup Labe na 623 centimetrech a průtoku 1610 metrů krychlových vody za vteřinu.

V příštích dnech by měla být podle Českého hydrometeorologického ústavu v obou městech stabilní, Labe by se mělo držet na prvním povodňovém stupni nejméně do 2. ledna. V Děčíně tak i nadále zůstane zatopená silnice do Dolního Žlebu, kterou řeka zatápí při 420 centimetrech na ústeckém vodočtu.