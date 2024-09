/FOTOGALERIE/ Původní děsivá předpověď, výrazná protipovodňová opatření, napjaté sledování řeky a nakonec obrovská úleva a čekání až voda opadne. Takový byl ve zkratce zatím průběh zářijových povodní na Ústecku, který pro vás hodinu po hodině mapoval Ústecký deník. Podívejte se na fotografie a připomeňte si, jak velká voda začala stoupat a co všechno se v Ústí během několika dnů změnilo.

Labe o sobě dalo výrazněji vědět v druhé polovině minulého týdne a v původních předpovědích se počítalo až s osmimetrovou hladinou řeky. Ústí se proto rychle změnilo k nepoznání, v centru i na Střekově probíhaly stavby protipovodňových zábran, řidičům a cestujícím městské hromadné dopravy dala zabrat zase široká dopravní omezení, která vyústila v pondělní totální kolaps. Navzdory faktu, že Přístavní ulice nebyla zatopená, město ji nechalo uzavřít a kvůli dlouhým kolonám z centra až do Krásného Března do práce či do školy nedorazila včas řada lidí.

Ústecký deník pro vás sledoval situaci nejen v Ústí nad Labem, ale také v polabských obcích, kde v minulosti voda napáchala miliardové škody. Velké Březno, Malé Březno, Svádov, Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly, Povrly, všude tam probíhaly intenzivní přípravy na černé scénáře, které se ovšem nakonec nenaplnily a v žádné vesnici nedošlo k zatopení domů a jiných nemovitostí. Voda "jen" pohltila cyklostezku a některé travnaté plochy včetně fotbalového hřiště ve Svádově.

Řeka by na Ústecku měla začít klesat v nejbližších dnech a zhruba ve čtvrtek spadne pod šest metrů, což znamená ukončení třetího stupně povodňové aktivity, nejvýše se zatím Labe vyhouplo na 684 centimetrů.