Kde byly kusy betonu, vzniká jezírko. Místo hromady starého šrotu nahazuje rybář pruty. Staré výrobní haly nahradily chatky pro turisty. Stará loděnice ve Valtířově se v rukou rodiny Baránkových mění v kempink pro turisty všeho druhu. Cyklisty, motoristy a také pěší.

Před pěti lety to tady ale vypadalo jinak. Dostaveníčko by si tu dali maximálně zloději kovů, bezdomovci a narkomani. Areál byl natolik zpustlý, že by nikdo neřekl, že ještě krátce před rokem 2010 se tu vyráběly lodě. Dnes to tu chce rodina Baránkových změnit ve snové místo pro turisty.

„Chceme z toho vybudovat rekreační areál. Pět let práce nás to stálo. Firma Kovodemont, která nám to prodala, odsud odvezla 95 procent kovů a všeho, co se dalo zpeněžit. Nám tu zbyly nepatrné zbytky. Nepořádku tu zbylo strašně moc. Té v zemi zahrabané špíny a odpadů. Spíš to bylo první rok jen o čistících pracích. Ale už to konečně dostává konkrétnější rozměry,“ popisuje Michala Baránková.

Zpustlý areál odkoupil její tchán Martin Baránek. Ten ho koupil před pěti lety v době, kdy odsud Kovodemont odvezl po zrušení loděnice na 400 tun železa. Baránkovi nakonec museli strhnout i několik budov a hangárů, které již nebylo možné zachránit. „Museli jsme zbourat i část haly, kde dřív stavěly lodě. Tu nestabilní část. Teď už to opravujeme a chceme to mít jako budovu pro úschovu lodí, karavanů, bude tam půjčovna kol a dalšího vybavení,“ ukazuje Baránková. „Spoustu práce jsme si díky rodinné stavební firmě udělali sami,“ pokračuje.

Starou loděnici rodina Baránkových přestavuje na kemp a marínu.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekPo celou dobu se setkávali se řemeslnickým šlendriánem. „Ty řemeslnické práce byla jedna z věcí, na kterých jsme se dost zasekávali. Jedni si vezmou zálohu a pak je dva dny honíte, nezvedají vám telefony. Další zase postavili pisoáry tak, že tam vedle sebe mohou stát jen dva malí kluci. Kolikrát nám odborně poradili tak, že to nakonec nedopadlo dobře. No a úřední pravidla jsou fakt velmi přísná, jednodušší je spouštět už hotový turistický areál,“ směje se majitelka.

Na 28 tisících metrech čtverečních už ale stojí třeba chatky a občas se tu zastaví i kamarádi a přátelé, kteří přespí a nahodí pruty na ryby nebo se vykoupou v řece. Kolem trampolíny pro děti se prochází rodinka rodinných známých. „Až to tu otevřou, tak to bude opravdu hodně super. Mně se tady fakt líbí,“ líčí tatínek Petr.

Práce ale nekončí a je to znát, turisté sem ještě nesmí. „Aktuálně jdu poptávat baterie do sprch a vymýšlet zahajovací akci. Původně už jsme chtěli mít otevřeno, ale asi to stihneme až ke konci prázdnin,“ říká Baránková.

Místo s historií

Z původních staveb a hal zůstala kovárna, kde vznikne bistro a později i restaurace, která by měla odkazovat na minulost místa. Najdete tu i původní budovu s vrátnicí, z níž by měla být ubytovna se školicím centrem či administrativní budova, v níž rodina Baránkových žije. Nedaleko břehu stojí i starý řopík, bunkr z první republiky. „Nechceme ho ničit, naopak bude z něj malinké muzeum plné fotografií ze staré loděnice, která tu byla už v roce 1881. Tyhle řopíky patří k velkým turistickým cílům,“ pokračuje provozovatelka.

Ústecké loděnice patřily k nejvýznamnějším na území Čech. Poslední lodí, kterou tu postavili, byl roku 2009 plynový tanker o délce 110 metrů.

Po dokončení Marina Kemp Valtířov nabídne ubytování v chatičkách i přespání ve vlastních stanech, místa pro karavany či obytné vozy. Polohu má k tomu slušnou, rozkládá se mezi Ústím nad Labem a Děčínem na Labské cyklostezce.