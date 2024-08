„Cílem akce je uspořádat dobrý festival, přivést zajímavé kapely a pobavit lidi z Ústeckého kraje,“ říká Libor Zajíček z pořádající Crazy production.

Letos jde o 20. ročník festivalu?

Půjde o 19. ročník, loni festival nebyl.

Vy jste byl u samého zrodu Labské léta?

S kolegy z rádia jsme festival založili. Chtěli jsme uspořádat festival v Ústí nad Labem v Letním kině, které je legendární a unikátní v rámci celé České republiky. Tehdy bylo kino hodně zanedbané a festival LL byl po dlouhé době akcí, která toto místo oživila. Byla to doba, kdy festivalů nebylo mnoho, a o to to bylo jednoduší. Vybudovali jsme tradici, ve kterou jsme ani nedoufali. Po letech pak převzali štafetu noví majitelé rádia a tím i festivalu. A je třeba říci, že to dělali velmi dobře. Důkazem budiž mnohatisícové návštěvy.

Formát festivalu bude letos poprvé dvoudenní?

Ano. Po 18 letech je třeba se posunout dál. Naše vize do budoucna je několikadenní festival, který nebude jen v letním kině. Chceme v budoucnu dostat muziku do města do ulic i na netradiční místa, ale Letní kino bude vždy středobodem celého festivalu.

Program je nabitý - Poetika, Mig 21, Divokej Bill, Like-It a legendární Alphaville. Na kterého interpreta se těšíte vy?

Nejvíce se těším na Tima Kamrada z Německa. Je to skladatel, producent, zpěvák, evropský objev roku 2022 a velmi šikovný mladík. U nás zatím není tolik populární, i když jeho hity se hodně hrají. V Německu je to mega hvězda, jeho koncert se bude určitě líbit.

| Video: Youtube

Alphaville už v Ústí hráli?

Hráli na plesu Patriotů v roce 2012. Alphaville je naše srdcovka a frontman Marian Gold je pořád ve formě. (úsměv) Je to typická osmdesátková kapela, které i v budoucnu chceme kombinovat současnými interprety.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Libor Zajíček

Festival je pro milovníky hudby ale i pro rodiny s dětmi, že?

Festival je hlavně pro milovníky zábavy, naše ambice je lidi pobavit. Neděláme žádné velké umění. (smích) Když přijdou celé rodiny, tak je to fajn. Přizpůsobili jsme tomu i vstupné (rodinné vstupenky).

Při minulých ročnících Labského léta byla v letním kině v Ústí vždy výborná atmosféra….

Ano, máte pravdu. Kolegové z Hitrádia připravili poslední ročníky dokonale. Počasí je důležitý faktor, ale jsme připraveni i na případný déšť. Více než polovina hlediště je zastřešena. Je proto výhodnější si koupit vstupenku včas už v předprodeji ( www.labskoleto.cz), nečekat pak frontu na místě u pokladny, lepší je mít vstupenku už z domova a jíst si v klidu zabrat místo pod střechou. Bude otevřená pokladna jen u spodní brány.