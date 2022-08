Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil 

Gaston se zdržoval v zaplaveném výběhu slonic, přívaly vody ale byly čím dál silnější. Druhý den ze zoo zmizel a začal unikat po Vltavě a následně se dostal také do Labe. Lidé ho spatřili na mnoha místech, snažili se ho zachránit i chovatelé z několika zoologických zahrad, například ze zoo v Roudnici nad Labem. Veškeré pokusy o jeho odchycení však selhaly.

Slavné zvířecí útěky: Lachtan skončil v Německu, opice na věži

Úspěšnější byli až o den později, kdy jej lidé zahlédli v Labi pod ústeckými zdymadly. „Ze začátku si ještě bral ryby. Později se k nám přidala i jeho ošetřovatelka z Prahy, na kterou také reagoval,“ popsal Deníku před časem snahy o záchranu Gastona ošetřovatel lachtanů z ústecké zoologické zahrady Lukáš Touš.

Bez Schengenu na hranicích

Zdroj: DeníkPozději ale začal být lachtan apatičtější, bál se lodi. Proč došlo k náhlé změně chování, není jasné, podle Touše jej mohla zasáhnout vrtule. Stále se však Gaston nevzdával a bojoval s proudem řeky. Ošetřovatel poté spolu se svými kolegy a později i s ošetřovateli ze zoo v Děčíně pronásledoval Gastona až do Bad Schandau v Německu. Tehdy ale neexistoval Schengenský prostor a hranice nebylo možné volně překračovat jako dnes. Ředitel zoologické zahrady proto musel zachráncům vyřídit na ministerstvu povolení k působení i v sousední zemi.

Ale to nebyla jediná překážka, která na ně čekala. Řeka totiž byla kromě nepořádku unášeného Labem plná potopených lodí nebo spadlých stožárů elektrického vedení. V Bad Schandau se jim pak do cesty postavil nízký most.

Až poté, co Gaston uplaval přes 300 kilometrů, se jej 19. srpna podařilo odchytit v německém Magdeburgu. Při převozu zpět do Prahy ale uhynul, a stal se tak jedním ze 134 zvířat, která řádění povodní v pražské zoo nepřežila. Gaston uhynul na následky stresu a vyčerpání. Chladná voda ani nedostatek jídla mu neublížily, následná pitva neodhalila žádné zranění.

Z archivu Deníku: Na počest lachtana Gastona vyrazili plavci z Ústí do Děčína

Přestože Gaston při povodních před dvaceti lety zemřel, jeho jméno rezonuje stále. Děčínští basketbalisté měli dlouhé roky maskota Gastona. Přímo na děčínském nábřeží, v místech, která byla v srpnu 2002 několik metrů pod hladinou Labe, je drobná soška lachtana. Mezi Ústím nad Labem a Děčínem se každoročně koná Gastonův memoriál, 25 kilometrů dlouhý plavecký závod. Rok po povodních se narodila Gastonova dcera Abeba.

20 let od povodní v Ústeckém kraji

Co se dočtete v Deníku:



Pátek 12. srpna

• Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

• Velká voda přišla z Krušných hor: Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

• Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech



Sobota 13. srpna

• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem

• Rozhovor s tehdejší jeznou na zdymadlech na Střekově

• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům

• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka



Neděle 14. srpna

• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022



Pondělí 15. srpna

• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“

• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě



Úterý 16. srpna

• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne

• Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val

• Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

• Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu



Středa 17. srpna

• Protipovodňové stavby jsou připraveny ochránit obce před velkou vodou

• Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci

• Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život

• Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť

• Neochota, nedbalost, lajdáctví, vzpomíná na povodně v Terezíně vojenský historik



Čtvrtek 18. srpna

• Nejtragičtější byly okamžiky při úklidu následků povodní, říká fotograf Deníku