Zemřel spisovatel Muška z Ústí. Získal několik cen, komunisté ho perzekvovali

Literární obec na severu Čech smutní, zemřel spisovatel Ladislav Muška z Ústí nad Labem. Bylo mu 95 let, narodil se v Semilech. Čtyřicet let zpíval v ústeckém divadle, napsal desítky knih a dvacet let byl perzekvován komunistickým režimem. Dostal několik cen, pomáhal mladým autorům. Byl též dopisovatelem Ústeckého deníku. Čest jeho památce. Na významného literáta zavzpomínala předsedkyně Severočeského klubu spisovatelů Táňa Kindl Nováková.

Zemřel spisovatel Ladislav Muška, bylo mu 95 let. | Foto: Jan Berounský