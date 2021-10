"Je tu sedmnáct let a stále jako nová. Ta lana jsou ocelová, mají jen obal z umělého vlákna, ono to mate," poznamenal Petr Vašíček.

/FOTO, VIDEO/ Stačí jen zkontrolovat spojky a šrouby. To při údržbě lanové pyramidy ve čtvrtek 7. října prohlásil Petr Vašíček. Podobné prolézačky pro děti stavěl i ve Spojených státech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.