Dnes se v souvislosti s nehodou na Ještědu dost hovoří o bezpečnosti lanovek, jak je to s tou naší? K mimořádné události v Liberci se nebudu vyjadřovat, vše je v šetření a jsem přesvědčen, že kolegové vždy dělali svou práci stejně zodpovědně jako všichni, co na lanovkách působí. Naši lanovou dráhu vedeme a kontrolujeme dle všech předpisů a vyhlášek. Každou z kontrol, opravu nebo výměnu náhradních dílů řádně zpracujeme a zaznamenáme do provozních knih a protokolů. Je to technicky náročné a zajímavé zařízení, které má spoustu ochranných prvků, takže řešení některých situací bývá i z tohoto důvodu složitější.

Zdroj: DeníkJak takový nácvik bezpečnosti a kontrola vypadají?

Nácvik evakuace cestujících předpisy stanovují minimálně jedenkrát ročně, my ho ovšem provádíme i vícekrát ročně. Ovšem záleží na možnostech hasičů, kteří se na nácviku evakuace podílejí.

Mimochodem, lanovku máme v provozu přes deset let, nechystáte nějakou větší údržbu, a jak to bude vypadat?

Máme ji v provozu již jedenáct let, a proto nás letos čeká náročný servis s ohledem na platné zákony. Lanovku čeká pravidelný posun nosných lan, stanovený dle evropské normy po dvanácti letech provozu. Také provedeme výměnu tažného lana a šestiletou kontrolu v souladu s harmonogramem údržby. Tento servis si ovšem vyžádá delší odstávku. Budeme mít přestávku provozu, který bude trvat tři týdny někdy během letošního května, samozřejmě s ohledem na vhodné počasí.

Řekl byste, že je lanovka oblíbená, případně proč?

Toto nemohu posoudit já, ale myslím si, vzhledem k počtu přepravených cestujících, který již překročil dva miliony, že své příznivce má. Pokud se jedná o domácí návštěvníky, lidé k nám jezdí z celé naší republiky. Zahraniční turisté samozřejmě přijíždí převážně z Evropy, ale nejsou výjimkou ani návštěvníci dál ze světa. Vím o lidech, kteří sem přijeli například z Kanady nebo z různých koutů Asie, třeba z Koreje.

Kdysi jste se nechal slyšet, že byste rád, aby lanovka vedla až na hrad Střekov. Mohl byste to trochu rozvést a říct nám, jak byste chtěl, aby to vypadalo?

To byla nadsázka při nějakém rozhovoru, kdy jsme se bavili o možné další lanovce. No a já tenkrát řekl, že areál Větruše by byl dobrým místem pro přestupní stanici lanovky až na hrad Střekov. Od té doby se mě na to ptá čím dál tím víc lidí. Na druhou stranu, máme určitou reálnou a uskutečnitelnou představu novinek pro lanovku, ale to bych si zatím nechal pro sebe.

Na závěr, zažil jste tu nějakou komickou situaci, při nácviku bezpečnosti, nebo s cestujícími?

Při nácviku evakuace určitě ne, ale musím říci, že některé dotazy a požadavky cestujících občas bývají úsměvné. Třeba si chtějí vyfotit vlak, jak projíždí pod lanovkou a chtějí, abychom zastavili v půli dráhy. To je ovšem nemyslitelné.