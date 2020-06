Desátým rokem funguje ústecká lanovka. Od svého slavnostního uvedení do provozu přepravila více než 1,9 milionu cestujících. Vzhledem k tomu, že ročně přepraví kolem 190 tisíc lidí, lze očekávat, že do konce roku toto číslo přesáhne 2,1 milionu. Svezli se s ní nejen Ústečané, ale třeba i návštěvníci ze sousedního Saska.

Před svou stavbou vyvolala obrovské kontroverze. Během zkušebního provozu se nevyhnula poruchám a při slavnostním spuštění dokonalému trapasu. Dnes hraje zásadní roli v plánech na lákání turistů do Ústí.

Šéf lanovky Karel Mařík vzpomíná, že převezli Korejce, Rusy, Angličany. „Všichni jsou z toho ohromení, jelikož ve světě je trendem je stavět kvůli uvolnění dopravy. Jezdí se k nám poučit. Samozřejmě by to chtělo na Větruši nějaký zábavní park, to by přineslo další cestující,“ navrhl.

Ústí s lanovkou počítá v plánech na revitalizaci Větruše. „Hraje jednu ze zásadních rolí. Rodina vyjede na zámeček, zajde si na atrakce, dá si něco dobrého. Prostě si užije den,“ popsal náměstek primátora pro rozvoj Pavel Tošovský.

Město tu chce vybudovat adventure golf, dětské lanové centrum a hřiště, tobogány, vzduchovou trampolínu a naučné stezky. Ústecký podnikatel René Růžička plánuje dinopark s realistickými dinosaury.

V roce 2010 to však tak optimisticky nevypadalo. Opozice hovořila o zatížení rozpočtu dopravního podniku, potažmo města, nebo o gigantomanii tehdejšího vedení Ústí. Jedna z nejmodernějších lanových drah stála kolem 80 milionů korun, většinu ale zaplatila EU z dotačního programu IPRM.

Zdroj: Deník

Ústí zaplatilo 10 milionů. Kabinky pro 15 osob se pohybují rychlostí 6 metrů za sekundu a vzdálenost 330 metrů s převýšením 50 metrů překonají za 2 minuty. Při slavnostním spuštění do provozu 7. prosince 2010 měla poruchu a všichni museli jet autobusem. Mnohým tehdy ležela v žaludku, ale přitom praskala ve švech.

Iniciátorem lanovky byl tehdejší primátor Jan Kubata. Dnes je moc rád, že si lidé na ni zvykli, mají jí za svou a hojně jí využívají. "Taky jsem rád že DPMUL se o ní hezky stará a lanovka funguje bez technických problémů. Těší mne, že jsme měli odvahu tento projekt prosadit a dokázali jsme se domluvit i s investorem, aby povolil jeho umístění do své stavby," řekl.

Měl na mysli stavbu Fora, jehož součástí je folní stanice lanové dráhy a kterou financoval. "Záchrana a rekonstrukce Větruše a propojení s centrem města za pomoci lanovky dodnes považuji za jeden z dobrých počinů. Upřímně mám radost z každého dobrého kroku, který posunuje naše město k většímu komfortu," myslí si.

V poslední době ho také moc potěšilo otevření venkovního bazénu na Klíši. "Mám své město rád a pozorně sleduji, co se děje a držím pěsti mým následovníkům aby se jim dařilo. Kritikům nic vzkazovat nechci. Už jsem zapomněl, že nějaká kritika byla Každá odvážnější věc, která mění zažitý obraz místa, má své kritiky a já myslím, že je to normální," pokračoval bývalý primátor Kubata.

Od první jízdy do konce ledna 2011 "kabinky na laně" využilo 40 tisíc cestujících. „Největší nápor jsme zaznamenali 16. ledna, kdy lanovky využilo 2 483 cestujících,“ uvedl tehdejší ředitel dopravního podniku Tomáš Kraus.

Při kolaudaci pak chyběly některé papíry, a tak zhruba měsíc musela stát. Od té doby ji zastavil jen silný vítr, sníh a led, lehčí poruchy nebo pravidelná údržba. Ta ji čeká aktuálně 29. června. „Ročně přepraví kolem dvou set tisíc lidí, to je obrovská porce. Jsem rád, město chce Větruši zatraktivnit, to přinese další cestující,“ dodal ředitel DPMÚL Libor Turek.