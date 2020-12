Návštěvnost omezila jen pandemie covid-19 a ze stejných důvodů padly i oslavy, které původně Dopravní podnik města Ústí (DPMÚL) plánoval. „Velice nás mrzí, že v nelehké situaci pandemie covid-19 nemůžeme uspořádat oslavy s doprovodným programem, které jsme měli připravené. Věříme, že nám i tak lidé zachovají přízeň a přijdou si s námi vše dodatečně připomenout,“ doufá náměstek ředitele DPMÚL Roman Pospíšil.

Přesto ale na fanoušky lanové dráhy čeká novinka spojená právě s jejím desetiletým výročím. „Máme za sebou, ve spolupráci s městem, obnovu spodní stanice, je v novém hávu. Chtěli jsme zlepšit služby, aby se tu lidé cítili lépe a líbilo se jim tu. Zasáhl nás sice covid-19, spadla návštěvnost, ale lidé si k nám zase určitě najdou cestu,“ přiblížil vedoucí lanovky Karel Mařík.

Výročí oslaví lanovka 7. prosince. Při slavnostním spuštění do provozu v roce 2010 měla ovšem poruchu a všichni museli jet na Větruši autobusem. Pak při kolaudaci chyběly některé papíry, a tak zhruba měsíc musela stát. Od té doby ji zastavil jen silný vítr, sníh a led, lehčí poruchy nebo pravidelná údržba a bezpečnostní cvičení. „I v následujících letech se budeme snažit udělat vše pro pohodlné cestování, které chceme ještě více zpříjemnit,“ doplnil výkonný ředitel společnosti Libor Turek.

Před stavbou ale vyvolala obrovské kontroverze. Opozice hovořila o zatížení rozpočtu dopravního podniku, potažmo města, nebo o gigantomanii tehdejšího vedení Ústí. Jedna z nejmodernějších lanových drah stála kolem 80 milionů korun, většinu ale zaplatila EU z dotačního programu IPRM. Ústí zaplatilo jen 10 milionů.

Svého největšího zastánce měla v tehdejším primátorovi Janu Kubatovi. „Jsem moc rád, že si na ni lidé zvykli, mají ji za svou a hojně ji využívají. Taky mne těší, že se o ni DPMÚL dobře stará a tak funguje bez závad. Jsem rád, že jsme měli odvahu tento projekt prosadit a dokázali jsme se domluvit i s investorem hotelu na Větruši, aby povolil horní stanici dráhy do své stavby,“ poznamenal s tím, že záchranu a rekonstrukci Větruše s jejím propojením s centrem města za pomoci lanovky považuje za jeden z dobrých počinů.

Lanová dráha ještě ani nefungovala a už mnohým tehdy ležela v žaludku. Přitom od otevření doslova praskala ve švech, od první jízdy do konce ledna 2011 čelila náporu 40 tisíc cestujících. „Největší nával jsme zaznamenali 16. ledna, kdy lanovku využilo 2 483 cestujících,“ popsal tehdejší ředitel dopravního podniku Tomáš Kraus.

Dráha patří k nejmodernějším v Evropě. Dodal ji švýcarský výrobce. Kabinky pro 15 osob překonají vzdálenost 330 metrů s převýšením 50 metrů za 2 minuty. Do budoucna hraje velkou roli v plánech města na vybudování zábavního areálu kolem zámečku Větruše. Měl by obsahovat adventure golf, dětské lanové centrum a hřiště, tobogány, vzduchovou trampolínu a naučné stezky. Ústecký podnikatel René Růžička plánuje dinopark s realistickými dinosaury.

Šéf lanovky Mařík: Chtěl bych se dožít dráhy až na hrad

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Zabezpečení proti poruše nebo zajímavosti a přání do budoucna. O tom hovoří vedoucí ústecké lanovky Karel Mařík. I o tom, že by se mohla stát největší ústeckou atrakcí.

Jak často pořádáte bezpečnostní cvičení?

Dvakrát do roka, jednou cvičíme sami a jednou se záchranáři a hasiči, s vrtulníkem a podobně. Trvá to obvykle kolem čtyř hodin.

Jak je zabezpečená?

Má plno ochranných prvků, aby se eliminovalo jakékoliv defektní poškození. Obsahuje pět druhů řízení a je tak chytrá, že dokáže napravit i chyby obsluhy, dělá to speciální software. Kabinka nemůže nabourat do stanice, ani jet příliš rychle nebo samovolně zrychlit, čidlo sleduje sílu větru, každý silnější výkyv vydá signál obsluze, dokonce umí zastavit sama, aby nemohla vykolejit.

Máte nějaký zajímavý zážitek?

Manželský pár se nechal oddat přímo v kabině. Byl tam oddávající, svědci, ženich a nevěsta. Zajímavé to bylo.

Jaké máte za ta léta ohlasy?

Ohlas je veliký, nejen od cizinců, ale samozřejmě i od nás z Čech. Vrací se sem i lidé až z Ostravy. Mají to tu rádi, doma to nemají. Svezou se, projdou po přírodě, pěšky až na Vrkoč, dál na Milešovku, hledají turistické trasy. Myslím, že do budoucna by třeba bruslařská dráha byla ve prospěch pro Ústí, stejně i zábavní centrum kolem Větruše.

Co byste přál lanovce do budoucna?

Můj sen je, aby se městu podařilo vybudovat lanovku až na hrad, byl by to unikát v Evropě. Toho bych se fakt chtěl dožít. Našla si své místo. Městské lanovky jsou trendem do budoucna, odlehčují dopravě. Je to atrakce, láká turisty, myšlenka lanovek je stále silnější.