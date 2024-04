Turistickým tabulím, kavárně i přilehlému posezení na prahu výletové sezony odzvonilo. V prvním dubnovém týdnu si stavební firma převzala prostory, nyní místo chystá na stavbu lávky. Ta by měla být hotová ještě před zimou a souvisí s velkou rekonstrukcí Benešova mostu. Pilířem první etapy je právě zřízení provizorní lávky.

Podle krajského radního z oblasti investic a majetku Tomáše Riegera (ODS) zatím vše probíhá dle předpokladů. „Žádný problém neevidujeme a k zprovoznění lávky dojde v listopadu,“ objasnil Rieger s tím, že pevný harmonogram prací od zhotovitele kraj obdrží v následujících dnech.

Lávka poslouží nejen pěším a cyklistům, ale i inženýrským sítím, které nyní vedou právě přes „Benešák.“ „Těch sítí je kolem třiceti, přeloží se právě na lávku,“ přiblížil Rieger. Šířka mezi zábradlím lávky je plánována na tři metry a kromě osvětlení zahrne i kamerový systém.

Jiné umístění lávky dle Ústeckého kraje nebylo možné, což řada lidí stále nese rozporuplně. Okolí kavárny dle mnohých zkrášlovalo v podstatě celý Střekov, pro místní šlo o jedno z nejnavštěvovanějších a nejpříjemnějších míst na nábřeží.

„Kontejnerová kavárna táhla, třeba i díky koncertům pod širákem. Moc hezčích míst vám střekovské nábřeží nemohlo nabídnout,“ smutnil v neděli odpoledne jeden z cyklistů při pohledu na staveniště.

Jedním dechem ale dodal, že Benešův most je v takovém stavu, že je jeho rekonstrukce nevyhnutelná. „Přestože mě to štve, tak nějak tomu rozumím. Jen se sešlo několik hloupých okolností,“ uzavřel s tím, že věří, stejně jako řada Ústečanů, že se život na místo zase vrátí.

Zda i nadále po boku kontejnerové kavárny, je ale nyní ve hvězdách. „Rádi bychom, ale pokud se nám naskytne jiné místo na provoz, těžko se nám bude zase vracet zpátky,“ řekl majitel kavárny KOLOcafé Libor Plzák.

Rekonstrukce Benešova mostu bude hotová za více než dva roky, konkrétní datum je říjen 2026. Kraj za celkovou rekonstrukci zaplatí přes 628,6 milionu korun. Lávku po dokončení prací stavební firma odstraní.

Během přestavby se mimo jiné počítá také s výraznými komplikacemi v dopravě. „Průjezdnost centra musí být i přes zavření jedné z hlavních komunikací co nejlepší, ale už teď vím, že to bude náročné pro všechny. Připravujeme se na to ve spolupráci s dalšími organizacemi,“ doplnil zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný.