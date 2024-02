Řidiči kvůli oběma investicím budou muset strpět minimálně až do 28. dubna částečné uzavírky silnic, přičemž 13. dubna je dle plánu čeká uzavírka úplná a i po tomto datu bude určitě potřeba do dokončení prací na křižovatkách počítat s dalšími dopravními omezeními.

V souvislosti s monstrózní stavební akcí padá i kritika. Lidem dost často vadí umístění lávky mezi „Benešákem“ a Mariánským mostem. Kritizují ji lidé z obou břehů Labe. Přijde jim totiž, že coby součást trasy pro pěší z centra města na Střekov a zpět bude dost nešikovně umístěná, daleko od obvyklých tras. Například Ústečan Jaroslav Čepelák.

„Mě přijde dost hloupé, že se nenašel způsob, jak postavit tuhle lávku natrvalo a od Zanádraží k Raisově ulici. Řekl bych, že za nějaký čas její potřebu město bude muset stejně vyřešit. Mohli jsme ušetřit na téhle provizorní lávce, kterou podle mne bude využívat jen málokdo,“ postěžoval si redaktorovi Ústeckého deníku během procházky po cyklostezce.

Ostatně, už v dubnu loňského roku na webu Ústeckého deníku hlasovalo 277 čtenářů o tom, zda je místo pro lávku vybrané vhodně, přičemž 88 procent si myslelo, že nikoliv. Na sociální sítí Facebook právě tento návrh komentovalo několik uživatelů jako nemožný kvůli majetkovým vztahům. Třeba další Ústečan Pavel Teresčuk. „Nelze v těchto místech postavit lávku, protože kraj tam žádné pozemky nevlastní a jiní majitelé o prodeji nechtějí ani slyšet,“ napsal v jedné z vyhrocených diskusí, které se problému s lávkou týkaly.

Inženýrské sítě

Jak vysvětlil krajský radní Tomáš Rieger (ODS), prozatím sice stále není úplně přesně jasné, zda stavba lávky začne ještě v červnu, nebo až v červenci. „Počítáme spíš s tím červnem. Primárně ale lávka nemá sloužit pro pěší, nýbrž pro uchycení inženýrských sítí, které jinak vedou přes Benešův most. Je jich kolem třiceti. Kdybychom ji vedli k Zanádraží, musela by být mnohem dál, než současných devadesát metrů a to by investici dost podražilo,“ poznamenal a odkázal na argumenty, které zazněly už minulý rok.

„Pěší z toho vyplynuli jaksi automaticky, museli jsme vyřešit bezbariérové nájezdy pro vozíčkáře a kočárky. Z tohoto pohledu je vybrané umístění výhodnější. Napojení na lávku přes silnici bohužel obsahuje schody. Stavba lávky není technicky možná. Velice vážným důvodem je i protipovodňová vana, kterou nesmíme narušit. Zároveň vede mezi ní a chodníkem hlavní stoka napojená na čističku odpadních vod v Neštěmicích, která taktéž nesmí být stavebními pracemi nijak narušená. To by byla v podstatě ekologická katastrofa,“ upozornil radní Rieger.

Ovlivní MHD?

MHD jinak stavba lávky podle vyjádření výkonné ředitelky ústeckého dopravního podniku Simony Mohacsi ovlivní minimálně. „Cestující vlastně nepoznají žádnou citelnou změnu až do uzavření Benešova mostu pro osobní dopravu. Jediné, že jsme už nasadili na trasu nové, parciální trolejbusy, které mohou jezdit přes nový most, kde nejsou sloupy s elektrickou trakcí. Jinak budeme mít nastavenou prioritu na semaforech, což průjezd usnadní,“ dodala.

