V souvislosti s výstavbou provizorní lávky dochází již nyní k dopravním omezením v krajské metropoli. „Jedná se například o uzavírku části cyklostezky, uzavření spodního vjezdu do garáží Zanádraží, úplné uzavření nájezdu ze silnice II/613 z ulice Předmostí na silnici I/30 v ulici Přístavní,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Právě na okamžik uzavření „Benešáku“ se nejspíš nikdo netěší, i když většina Ústečanů chápe, že most je opravdu potřeba už opravit. Stačí totiž málo a okamžitě se tu od centra města táhne zácpa.

Mimo dopravních komplikací si zahájení výstavby zmiňované dočasné lávky vyžádalo i omezení na cyklostezce a uzavření kontejnerové kavárny Kolokafé. Její majitelé pracují na přesunutí oblíbeného podniku. Nově ho najdete mezi železničním mostem a restaurací Labská Bašta nedaleko střekovské cyklostezky. Otevření plánují během letních prázdnin. (více ZDE)

Opravu mostu provede sdružení firem Metrostav TBR a STRABAG. Celková cena za rekonstrukci přesáhne 616 milionů korun. Kraj dostal na rekonstrukci dotaci. „Dlouho očekávaná rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem je velmi nákladnou záležitostí, proto považuji za obrovský úspěch získání dotace z IROP ve výši 524 milionů korun. Most bychom opravovali s dotací i bez, avšak takto můžeme ‚uspořené‘ prostředky investovat do jiných, neméně důležitých investičních projektů,“ zdůraznil radní pro investice Tomáš Rieger.

Rekonstrukce důležité silniční tepny Ústečany hodně zajímá. Prezentace k dopravním opatřením spojených s uzavřením mostu v podání kraje proběhne ve středu 26. června od 16 hodin v konferenčním sálu krajského úřadu. Vstup je volný.

Most Dr. Edvarda Beneše stojí v Ústí skoro 90 let. Vlastní stavba začala v roce 1934. Ve svou dobu se jednalo o mimořádný projekt, rozpětím mezi dvěma pilíři (123,6 metrů) byl most vůbec největší mostní stavbou svého druhu v tehdejším Československu. Vyhloubené základy mostních pilířů sahají do více než deseti metrů pode dnem řeky. Celková váha ocelové konstrukce mostu je 1760 tun, jednotlivé části byly nejdříve spojovány šrouby, následně byly nahrazeny více než 140 000 nýty. Ty drží ocelovou konstrukci dodnes.

Povrch chodníků pro pěší byl asfaltový, zatímco povrch vozovky tvořily dřevěné dlažební kostky. Ty zde sloužily až do konce 60. let 20. století, kdy byly odstraněny v souvislosti s likvidací tramvajových kolejí. Slavnostní otevření mostu pro veřejnost se konalo 9. srpna 1936. (více ZDE)