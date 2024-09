„Do pátku probíhá vysouvání lávky přes Labe, finální vysunutí přes Přístavní ulici se odehraje za plné uzavírky tento víkend. Ulice bude uzavřena pro veškerou dopravu,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Kromě řidičů musí být ve střehu i cestující ústeckou MHD. Dopravní podnik ohlásil výluku na linkách 70, 71 a objízdnou trasu na lince 85.

„ V sobotu bude zavedena náhradní autobusová doprava na linkách 70 a 71. V sobotu a v neděli bude od ranního výjezdu do ukončení provozu zavedena objízdná trasa linky 85. Linka 85 z Vaňova pojede od zastávky Čajkovského přes kruhový objezd pod Větruší, kolem Hlavního nádraží na Mírové náměstí a dále po trase. Ve směru do Vaňova pojede ze zastávky Hlavní nádraží přes Mírové náměstí a kruhový objezd pod Větruší do zastávky Čajkovského a dále po trase. V důsledku potřeby zavedení objízdné trasy na lince č. 85 a její délky může dojít ke zpoždění spojů mezi Vaňovem a Strážkami,“ informoval ústecký dopravní podnik.

close info Zdroj: DP ÚL zoom_in Výluka na linkách 70, 71 a objízdná trasa na lince 85.

Práce na provizorní lávce mají trvat zhruba ještě dva měsíce. „Zprovoznění lávky pro pěší by mělo nastat začátkem listopadu,“ dodala Fraňková.

Pak začne generální oprava ústeckého mostu Dr. Edvarda Beneše, která má trvat dva roky. Vlastníkem mostu je Ústecký kraj.

Primárním účelem lávky je přeložka tří desítek inženýrských sítí, které jsou v současné době zavěšeny na konstrukci mostu. Optické kabely, elektřina včetně vysokého napětí, plyn, voda, kanalizace a další. Kraj kvůli přeložkám musel uzavřít dohromady čtrnáct smluv.

Opravu mostu provede sdružení firem Metrostav TBR a STRABAG. Celková cena za rekonstrukci přesáhne 616 milionů korun. Kraj dostal na rekonstrukci dotaci. „Dlouho očekávaná rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem je velmi nákladnou záležitostí, proto považuji za obrovský úspěch získání dotace z IROP ve výši 524 milionů korun. Most bychom opravovali s dotací i bez, avšak takto můžeme ‚uspořené‘ prostředky investovat do jiných, neméně důležitých investičních projektů,“ zdůraznil krajský radní pro investice Tomáš Rieger.