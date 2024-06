Stav Ústečany zvedá ze židlí, hlavně směrem k seniorům. „Já jsem ještě mladej, poradím si, jen tady nesmím čučet do telefonu, ale babička tudy nechodí, přitom bydlí blízko. Chodí přes Benešák,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku v pondělí ráno procházející třiadvacetiletý muž.

Přestože železniční most má na starost Správa železnic, přilehlá lávka patří městu. To na její rekonstrukci minulý týden vyčlenilo 4 miliony korun. „Finance budou využity odborem dopravy a majetku na výměnu stávající dřevěné pochůzkové plochy za trvanlivý povrch z kompozitních komponentů,“ řekla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Dřevěná prkna tak z lávky zmizí, a to navzdory faktu, že město minulý rok nechalo polovinu prken vyměnit za nová. Částečná rekonstrukce tehdy vyšla na více než půl milionu korun. S „lepší“ variantou, například v podobě ocelových roštů, poté přišel právě odbor dopravy a majetku.

Zatím není jasné, kdy rekonstrukce lávky započne. Ústečané by ale její znovuzrození uvítali co nejdříve. „Jde o bezpečnost lidí, je to časovaná bomba. Přitom když lávku pořádně opravím, mám přeci na řadu let klid a mohu řešit jiné věci,“ přidal pohled procházející senior.

