Před čtyřmi roky se sbírka předmětů konala poprvé a slavila velký úspěch. Nyní se bude opakovat, poběží do 31. října do 30. listopadu. Darované předměty se budou vybírat ve vrátnici lovosické Lovochemie. Následně je organizátoři roztřídí, sepíšou dárce pro budoucí poděkování a vše se převeze do ústecké Masarykovy nemocnice. Tam je bude ošetřují personál během roku používat podle potřeb k co největší spokojenosti malých pacientů.

Co darovat? Děti s podlomenou imunitou by neměly přijít do styku s už použitými věcmi a těmi, ve kterých se drží prach. Proto organizátoři nejraději vidí mezi dary omalovánky všeho druhu, prázdné bílé papíry, pastelky, barevné papíry, skicáky na kreslení, modelínu (plastelínu), různé skládačky, puzzle, pexesa, karty, knihy, pro nejmenší kostky s obrázkovými potisky, logické i deskové hry či stavebnice. Důvod, proč součástí sbírky nejsou finanční dary, je jednoduchý. „Nechceme ani náznakem vzbudit podezření, že bychom se na ní nějak obohatili,“ řekl za sebe i kolegu Veselý.

FOTO: Divadelní benefice v litoměřickém divadle nabízí sérii představení

Vrchní sestra dětské kliniky Marie Lulková své dětské pacienty označuje za malé hrdiny. Ti úplně malí některé věci vůbec neřeší. „Třeba nevnímají, že přišli o vlasy, což je průvodním jevem léčby. Něco jiného je to u adolescentů, ti už svůj zjev přece jen víc vnímají a prožívají,“ popsala Lulková a dodala, že děti svůj bolestivý osud často zvládají lépe než jejich dospělí příbuzní. „Jsme rádi za cokoli, co dětem u nás alespoň trochu zpříjemní pobyt. Jediné, z čeho nemáme úplnou radost, jsou fixy, ty se přece jen nedají odstranit,“ podotkla a ukázala na krásně zrekonstruovaný pokoj.

Léčba trvá dva roky

V ústecké Masarykově nemocnici jsou nejčastějšími dětskými onkologickými pacienty děti postižené leukémií, ale léčí se zde i mozkové nádory. „Když všechno jde dobře, akutní léčba trvá dva roky, ale to neznamená, že jsou pacienti dva roky u nás. Běžné je, že jsou čtrnáct dnů tady a pak doma. Střídá se to podle potřeby, vše záleží na průběhu nemoci a její léčby,“ přiblížila Lulková.

Rakovina je smutnou součástí moderního života a i přes veškeré úspěchy moderní vědy patří stále mezi masivní zabijáky. Na celkovém počtu úmrtí se podílí z 27 % a po kardiovaskulárních onemocněních jsou druhou nejčastější příčinou smrti. „Šance na vyléčení leukémie je u nás téměř stoprocentní. Částečně je to dáno tím, že ty nejhorší případy, které musí podstoupit transplantaci kostní dřeně, se přesouvají do pražského Motola, kde mají přece jen lepší vybavení a obrovské zkušenosti,“ vysvětlila vrchní sestra Lulková.

Roman Veselý by v budoucnu sbírku ještě rozšířil. „Zatím to bylo jen úplně plné osobní auto,“ vrátil se k prvnímu ročníku akce. „Ale kdybychom se spojili s dalšími organizátory, mohl by to být kamion,“ dodal v nadsázce.