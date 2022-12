„Dáváme na to nástavec, přímo se to jmenuje ledostrom. Nasvícené barevnými světly to vypadá velmi hezky a vánočně. Jak na to neustále vytéká voda, namrzá ve vrstvách. Tak vzniká tenhle stromek. Led roztaje, na Vánoce zase bude bláto, a pak ta konstrukce z trubiček bude hezky vidět, vypadají opravdu jako strom,“ popsal starosta Jaroslav Šimanovský.