Novou halu tak chce město postavit samo, nejlépe za dotace. Jelikož hlavním problémem není prostor, ale peníze, tak náměstci primátora Martin Hausenblas a Tomáš Vlach jednali v úterý 29. června v Praze o podmínkách financování z dotace Národní sportovní agentury. „Existuje možnost získat z agentury dotaci 90 milionů korun na výstavbu strategické sportovní infrastruktury. Žádost je potřeba podat nejpozději do června příštího roku, pravděpodobnost ji získat máme vysokou. Dali jsme dohromady tým, který zapracoval na studii ledové plochy, aby odpovídala podmínkám agentury, vysoutěžili jsme dodavatele studie okolí nové ledové plochy a čeká nás další výběrové řízení na dodavatele haly i jejího designu,“ řekl Hausenblas.

Město podle něj zachránilo od dalšího zbytečného čekání na stavbu Padoku nejen to, že smlouva byla od začátku neplatná. „Společnosti Padok Sampi navíc nevzniklo právo stavět a vzniknout ani nemůže, jelikož smlouva nebyla zapsána kvůli chybám do Katastru nemovitostí,“ upřesnil Hausenblas.

Ústí zároveň chce, aby okolí haly a stávajícího zimního stadionu bylo mnohem účelnější a uživatelsky přátelštější, než je dnes. To má navrhnout právě druhá studie a následující projekt generelu území, který na ni bude navazovat.

Sama společnost Padok se k situaci nevyjádřila. V celém holdingu odstoupili jednatelé a není nikdo, kdo by za něj jednal. Jeden z manažerů Padoku, Petr Novotný, který měl projekt na starosti, nepřijímal hovory a nereagoval ani na SMS. Jeho kolega Vítězslav Kus, který zpočátku na projektu spolupracoval, pouze poznamenal, že to nejspíš nikdo ani komentovat nebude. „Nemá to ani smysl, město ten projekt pak už nechtělo,“ řekl.

Narážel tím na městské odmítnutí zajistit pravidelný odběr hodin na ledě od mateřinek, škol, městských organizací a zaměstnanců. Společnost totiž chtěla mít alespoň částečnou jistotu, že bude mít zajištěný příjem. Tu ale zastupitelé odmítli poskytnout.

Bývalá primátorka Věra Nechybová (UFO), za jejíhož volebního období projekt vznikl, poznamenala, že tehdy nikdo nemohl tušit, že společnost zkrachuje, neboť už jedno kluziště postavila – takzvaný Škoda Icerink v Praze. „Mrzí mě, že to tak dopadlo. Neznám zatím žádné podrobnosti o dotaci ani o tom, jak by měl alternativní projekt města vypadat, tak se k němu mohu těžko vyjádřit,“ poznamenala.

Ledové ploše ustoupila sportovní hala Konírna vedle zimního stadionu. Budovu město původně postavilo v roce 1924 jako jeden z pavilonů průmyslové výstavy. Poté sloužila k různým účelům. Demolice přišla na 2,9 milionu korun. Zahrnovala úplnou likvidaci haly a odpadu, zasypání parcely patnácticentimetrovou vrstvou štěrku a oplocení.

Na novou halu čekají jako na smilování například krasobruslaři. Na zimním stadionu totiž mají jen jednu malou šatnu a svůj tréninkový program musejí přizpůsobovat hokejistům. „Je to nepříjemná zpráva, obzvlášť po roční covidové přestávce. Škoda, že tu halu nepostavili hned. Pokud vyjde dotace, budeme fakt rádi,“ vzkázala šéfka klubu Eva Lívařová.