Kalamitní náledí, jaké za poslední roky pamatuje málokdo. Způsobilo nesjízdné silnice a kluzké chodníky. Velmi citelně to poznal ústecký dopravní podnik. Nánosy ledu pokryly elektrickou trakci do takové míry, že ji bylo potřeba odstranit, aby se do sběračů trolejbusů vůbec dostal elektrický proud. Mimoto se podnik ještě navíc potýkal s nedostatkem řidičů, a tak musel sáhnout po zrušení dvou linek.

Mrznoucí déšť leckdy pokryl posypové materiály novým ledem, takže ošetření chodníků se minulo účinkem. To poznali obyvatelé celého města. Leckde veřejně prospěšní pracovníci, které obvodní radnice zaměstnávají, pracovali nadoraz, stejně jako pracovní čety firmy AVE Ústí nad Labem, která město uklízí. Kupříkladu v Neštěmicích, kde nezbylo než s těžkou pojízdnou „popelnicí“ dojít pěšky na přidělený úsek chodníku a odvést svou práci. Obvod se ovšem setkal i s obětavostí dobrovolníků.

Jak vysvětlil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011), město má plán údržby silnic a komunikací, které jsou rozdělené dle důležitosti do tří kategorií. Každá má stanovené časy, do kdy musí být sjízdné. „Současná kalamita bohužel přichází ve vlnách. Ve chvíli, kdy se podaří zprůjezdnit a posolit dopravní tepny a jdeme na další kategorii, rozprší se, znovu to namrzá a musíme zpět. Musím říci, že od pondělní 16. hodiny jsou priorita komunikace pro veřejnou dopravu,“ popsal s tím, že problém panoval vzhledem k silnicím ve třetí kategorii, kam se pracovní čety dostávají od středeční desáté hodiny. „Nyní máme aktivní MHD, výpadky jsme měli od dnešní čtvrté hodiny ranní na trolejbusech,“ dodal.

Od pondělní 16. hodiny do středečních 11 hodin najezdili silničáři s posypem celkem 560 kilometrů silnic v první kategorii a vysypali 66 tun soli. Na 374 kilometrů silnic ve dvojce nasypaly stroje zhruba čtyřicet tun soli. Při ručním čištění chodníků, prioritně schodů a prudkých svahů s největšími sklony, za stejné období dělníci otloukli od ledu 92 608 čtverečních metrů a posypali je dvaceti tunami soli. Při strojním čištění chodníků, které bylo potřeba několikrát opakovat, najezdily stroje od pondělí 495 664 metrů na délku a spotřebovaly 76 tun soli. „To je obrovský výkon, čety pracují ve třísměnném režimu, jsou na samé hranici kapacitních a lidských možností. Pracují od tří ráno do deseti a pak nastoupí další směna. Pereme se s něčím, co tu minimálně čtrnáct let nebylo,“ poznamenal primátor Nedvědický.

Jednatel společnosti AVE Ústí nad Labem Zbyněk Matys k tomu doplnil, že kvůli údržbě skutečně vyjelo do ulic všechno, co mají k dispozici. „Všechno je opravdu venku, střídají se po dvanácti hodinách a auta jezdí nonstop. Chodníky se dělají malými stroji, a proto to děláme ručně a budeme to posilovat desítkami lidí na ruční posyp mixem soli a štěrku,“ popsal.

Co se MHD týká, mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková informovala, že zrušili na středu a čtvrtek linky 58 a 59. Obě vyjíždějí od zastávky Klíše – lázně, přičemž první dojíždí na neštěmické sídliště Skalka a druhý do Krásného Března na sídliště Pod Vyhlídkou. „Po dočasném omezení jsme museli sáhnout z důvodu extrémního nárůstu nemocných a hospitalizovaných řidičů. Jezdit nebudou pouze posilovací spoje, které vypravujeme v ranních a odpoledních špičkách,“ vysvětlila.

Už tak dost napjatou situaci zkomplikovala během středečního rána námraza. Zhruba od šesté hodiny ranní údržba očistila troleje a trolejbusy začaly opět jezdit. Když jsme měli volné zálohy, nasadili jsme je, ale bylo to opravdu komplikované kvůli nemocnosti,“ vylíčila mluvčí Dvořáková.

Na situaci lidé reagovali na sociálních sítích. Třeba Ústečan Matouš Bárta komentoval nejezdící trolejbusy. „Já si myslel, že si lidi nepomůžou, když sejdou dolů k Prioru. Nejezdí asi vůbec nic, co?“ ptal se ostatních. „Ani z Krásného Března nic nejelo, teď první autobus,“ odpověděla mu Ústečanka Martina Třešňáková. Podobně pak okomentoval Lukáš Laube nemocnost v podniku. „Jo, když jsem se nabízel jako brigádník, tak jste nechtěli, tak tu nebrečte, že nemáte řidiče,“ rozčílil se.

VPP jedou nadoraz

Podle starostky Neštěmic Yvety Tomkové (Vaše Ústí) před školou kvůli kluzké silnici uvázly dva trolejbusy a nemohly se rozjet. „Ty dva zrušené spoje jsou skutečně jenom posilovací, výjimka, kdy zajíždí k obchodní zóně. Třeba 58 nejezdí o prázdninách, jinak tu máme interval MHD zhruba deset minut. Náledí je skutečně kalamitní stav, který se týká celého území. Naši VPP vozí sůl se štěrkem a snaží se chodníky zprůchodnit. Velká část je posypaná, ale pracovníci jsou na nohou od šesti a jen do dopoledne odvezli šest tun posypových materiálů, a to všechno pěšky. Jsou naprosto vyřízení. Bohužel se nedá udělat všechno najednou v jeden čas, je to jakoby přes noc napadl půlmetr sněhu,“ poznamenala a zároveň si pochvalovala spolupráci se společností AVE Ústí nad Labem, která má na starosti údržbu komunikací ve městě.

Mezi těmi, koho ledovka zaskočila, se ovšem našli i obětaví lidé. „Přihlásil se mi jeden sportovec, horolezec a slíbil, že to posype. Dopravili jsme mu materiál a skutečně to udělal, klobouk dolů. Když jsem mu děkovala, tak to odmítal s tím, že se to rozumí samo sebou. Řekl, že je doma a má to správné vybavení na led,“ přiblížila starostka Tomková.

Podobně starosta centrálního obvodu Tomáš Kirbs (ANO) popsal problémy, kterým čelil. „Zažil jsem sněhové kalamity, ale takové náledí, to tu snad desítky let nebylo. Stále pršelo, takže třeba u kulturního domu byl chodník sice posolený, ale hned zamrzl. Jsem rád, že se daří alespoň udržovat sjízdné hlavní tahy,“ dodal.