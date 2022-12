Severozápad Čech trápí ledovka. Komplikace přináší hlavně v dopravě, přibývá nehod i zraněných lidí, kteří upadli na chodnících. Podle meteorologů se s ledovkou bude kraj potýkat až do čtvrtka, kdy má přijít výraznější oteplení.

V pondělí 19. prosince vyjeli záchranáři ke 405 událostem, z toho stovka lidí se zranila po pádu na ledu. V úterý 20. prosince po poledni to bylo dalších 324 výjezdů, z toho za další stovkou z nich bylo poranění po pádu. "To, že se musí lidé dopravit do práce, zvyšuje riziko jejich zranění, a tím i naše výjezdy," komentoval situaci mluvčí krajské záchranné služby.

Během pondělí a úterý policisté vyjížděli k více než stovce nehod napříč krajem, někde se doprava úplně zastavila. Bourala osobní a nákladní auta i autobusy, někde vozy nemohly vyjet zledovatělá stoupání. Kolize se nevyhnuly ani strojům údržby. Například na Mostecku. „Silnice mezi Bečovem a Bělušicemi je zcela nesjízdná, jsou zde převráceny dva sypače mimo vozovku a několik aut. Najíždí sem stále nová vozidla a silnice se dále blokuje,“ informovali před úterním polednem policisté.

Nejvážnější situace byla v pondělí večer na dálnici D6 Praha – Karlovy Vary na jihu Ústeckého kraje u Lubence. „Na pětikilometrovém úseku dálnice u Lubence se stalo 15 nehod. Dvacet dva lidí se při nich zranilo, z toho dva těžce. Celkem bouralo 19 osobních a pět nákladních aut a dva autobusy,“ vypočetl policejní mluvčí Kamil Marek.

S čím se potýkají obce a města v kraji, popsal starosta Postoloprt na Lounsku Zdeněk Pištora. „Veškerá technika, kterou máme k dispozici, je od pondělního odpoledne v ulicích, na silnicích a na chodnících. Všichni do posledního zaměstnance technických služeb se snaží udržovat chodníky alespoň v trochu schůdném stavu a od ranní čtvrté hodiny sypou pískem i solí. Podklad je několikadenními mrazy silně promrzlý a chvílemi velmi intenzivní déšť stihl vytvořit ledovou vrstvu rychleji, než byla schopná zareagovat sůl. Město se nepřetržitě kompletně dvakrát prosolilo, aby sůl mohla reagovat jak zvnitřku zmrzlé vrstvy, tak zvnějšku,“ popsal. „Exponovaná místa, jako jsou chodníky v kopci, přechody a frekventovaně silnice, se posypaly a sypají v třetí vrstvě namíchané s pískem pro okamžitou schůdnost,“ dodal.

Stejně jako další starostové Ústeckého kraje požádal občany, aby vycházeli jen v nejnutnějších případech. „Prosím, omezte vycházení ven a jízdu autem na nezbytně nutnou míru. Situace je opravdu velmi nepříznivá! Všechny čety technické správy města byly v terénu celou noc, ale boj s přírodou úplně nevyhráváme,“ upozornil v úterý ráno lounský starosta Milan Rychtařík.

Od pondělního odpoledne Technická správa města Loun (TSML) na komunikace použila přibližně 100 tun posypové soli, 100 tun písku a 50 tun štěrku.

„Bohužel neustálý déšť a mráz znemožňuje technice jízdu po chodnících. Prosím občany, aby mysleli především na svou bezpečnost a nevycházeli zbytečně z domů. V případě nutnosti, aby se snažili použít silnice, trávníky a neodklizená sněhová místa,“ požádal ředitel TSML Václav Jugl.

Situace by se měla postupně zlepšovat, podle předpovědí meteorologů se severozápad Čech ale zbaví ledovky úplně až ve čtvrtek. „Ve čtvrtek současné inverzní počasí, které doprovází vznik ledovky, ukončí příchod fronty, za kterou se výrazně oteplí,“ popsal Martin Novák z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Současné inverzní počasí znamená, že s ledovkou se nepotýkají ve vyšších polohách. Například na Klínovci v Krušných horách bylo v úterý v poledne plus tři stupně Celsia, oproti tomu v nižších polohách Ústeckého kraje všude mrzlo.