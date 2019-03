V rozhovoru pro Týdeník Ústecko Karola Haasová vysvětluje, jak na tom Ústečané se zdravím jsou.

Proč jste si vybrala zrovna imunologii a co tato disciplína zkoumá?

Imunologie se prolíná všemi obory medicíny, je to velmi komplexní a neuvěřitelně dynamický obor. Zabývá se chybami imunitního systému jako jsou alergie, tedy neschopnost těla rozpoznat, že alergen, například pyl, není nepřítel a tedy na něj chybně imunita zareaguje, autoimunitními chorobami, tedy neschopností rozpoznat, že s vlastní buňkou se nebojuje, a primárním (vrozeným) a sekundárním (získaným) snížením imunity.

Kde vás obvykle vaši pacienti potkávají?

Budově S Centru imunologie a alergologie na Bukově.

Jak je na tom, z vašeho pohledu imunologa, Ústí a jeho obyvatelé?

Vzhledem k míře znečištění životního prostředí a sociálnímu složení obyvatel patříme spolu s Ostravskem v kvalitě zdravotního stavu na chvost republiky.

Jak by se to dalo zlepšit, existuje nějaký recept?

Zvýšením osobní zodpovědnosti za své zdraví. Zdravým životním stylem, nekouřit a podobně. Ale například i očkováním proti chřipce, neboť naše populace je vzhledem k většímu výskytu srdečních a plicních onemocnění víc než jiné kraje náchylnější k infekcím dýchacích cest. Od věci není ani vytváření tlaku na znečišťovatele ovzduší. Bohužel, naši drazí politici nám moc příkladem nejsou. Co se týče zdravého životního stylu i odmítáním očkování. Myslím tím pány Miloše Zemana, Jaroslava Kuberu, nebo Václava Klause.

