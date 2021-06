Když se její letadlo odlepilo z ruzyňské ranveje, měla nejspíš stejně smíšené pocity, s jakými se svěřila v uplynulých dnech. „Jsem ráda, že se vracím do Panamy. Ale nerada opouštím Česko, které jsem si zamilovala,“ řekla 33letá Ingrid Johana Concepción Samudiová, která ve středu 23. června završila dvouletou stáž na Neurochirurgické klinice v ústecké Masarykově nemocnici, součásti Krajské zdravotní.

Doktorské přípravě v Česku se věnovala na účet Panamy, za což je své zemi nesmírně vděčná. Díky pozvání přednosty kliniky Martina Sameše si zde rozšiřovala obzory zkoumáním lidského mozku. Pendlovala mezi Ústím nad Labem a pražským anatomickým ústavem, psala i odborné práce. „V Panamě bych se nikdy nedostala do tak vybavených laboratoří,“ pochválila. V mateřské zemi teď od ní očekávají přinejmenším 14 let služby. Má tam čím oslnit. „Naučila jsem se víc, než jsem předpokládala,“ uznala.

Pro kliniku znamenal pobyt specialistky z Panamy velkou prestiž. „Není zatím příliš obvyklé, aby specialisté jezdili do Česka na dlouhodobé studijní cesty. Dosud si vybírali spíše západoevropské státy,“ poznamenal přednosta Sameš. „Máme také velkou radost, že se vysoká úroveň péče o cévní onemocnění mozku může rozšířit do světa,“ dodal. Na klinice měli co nabídnout, organizace a péče o mozkové mrtvice v Ústeckém kraji patří k nejlepším v Evropě a akutní operativa mozkových výdutí začala právě v Ústí.

Ingrid školili i ve zcela nových diagnostických metodách jako kvantitativní MR angiografii či v pokročilé metodě vyšetření mozkových aneuryzmat. „Chtěli bychom, aby rozvíjela na svém kontinentu i operace karotických tepen,“ přeje si profesor Sameš, který si pobytu talentované a velmi tvrdě pracující lékařky považuje i proto, že na klinice zdokonalila techniku preparace mozkových drah Klinglerovou technikou. A zdejší společné publikace a monografie s anatomickými obrazy byly díky ní kvalitnější.

Ingrid Johana Concepción Samudiová si z České republiky odváží kupu zážitků, které většinou sdílela i s jejím partnerem.Zdroj: archiv I. J. C. SamudiovéPanamka nad Českem nešetří superlativy. Zdejší zdravotní systém považuje za perfektní hlavně kvůli tomu, že je přístupný všem. V tuzemsku, a to i v Ústí, se cítila bezpečně. Naši zem chválí také za láci, čistý vzduch, gentlemanštější muže, veřejnou hromadnou dopravu, síť cyklostezek a zvlášť i za charakter lidí. „Na začátku si Češi zpravidla udržují distanc. Ale člověk brzy může získat velké přátele,“ zhodnotila stážistka.

Ingrid získala také nadhled nad domovskou zemí. „Tam záleží víc na společenském statusu než na kvalitě života. Potřebujete luxusní auto, drahý dům a nóbl oblečení, abyste dali vědět, kdo jste,“ vyložila. Do Panamy se během stáže několikrát vypravila jen krátce na svátky. Naposledy, když tam byla zvlášť špatná epidemiologická situace. Covid-19 tam ale nechytila, stejně jako při žádné z vln nemoci v Česku. „Jako perfekcionistka jsem to měla pod kontrolou,“ usmála se mladá lékařka.

Za výhodu zdejšího zdravotnictví považuje dostatek technologií včetně magnetické rezonance a robotických operací. Zdravotníci se tu podle ní také enormně věnují pacientům. Navíc systém umožňuje doktorům neustále se vzdělávat díky přístupu k anatomickým studiím nebo třeba bypassu. „Tady prostě máte všechno, co potřebujete,“ usmála se. Její postřehy potěšily i zdejší lékaře. „Uvědomili jsme si, jak kvalitní péči našim nemocným můžeme poskytnout,“ potvrdil profesor Sameš.

Speciální suvenýr

Českou republiku nyní Ingrid považuje za nedílnou součást svého života. „Mám ji tady v srdci a také si odsud odnáším speciální suvenýr v lůně,“ usmála se tajemně. V Panamě jí bude nejvíc chybět výhled na Milešovku z okna bytu a každý výlet do přírody, na který se z Ústí vypravila. „Ráda bych zůstala pracovat v Česku, ale teď je důležitější vrátit se do Panamy. I kvůli tomu, abych tam ostatní seznámila se všemi odbornými poznatky, které jsem načerpala u vás,“ podotkla.

Lidi, které potkala během práce, považuje za součást své rodiny. A hlavně kvůli nim se míní do Česka někdy v budoucnu vrátit. „Všichni z kliniky mi moc pomohli,“ řekla s tím, že by se ráda byla bývala víc naučila češtinu, ale byla pro ni příliš „španělskou vesnicí“.

„Ale naštěstí mi všichni s řečí ochotně pomáhali, když jsem tápala,“ dodala s vděčností. „Nikdy na Ústí nezapomenu. Považuji ho za svůj druhý domov. Díky pobytu v Česku jsem objevila, co to znamená žít,“ uzavřela lékařka.