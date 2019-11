Inzulin? Ten vám dnes nedodáme. Neposlal nám ho totiž dodavatel, slyší stále častěji čeští pacienti. Aby se dostali ke svým přípravkům, musí oběhnout dokonce několik lékáren v okolí. Někdy navíc marně.

Neutěšená situace trvá i přesto, že má pacient podle zákona dostat lék na předpis nejpozději do dvou dnů. Pokud se tak nestane, hrozí dnes distributorovi od Státního ústavu pro kontrolu léčiv za nedodání léku až dvacetimilionová pokuta.

„Přesto stížnosti pacientů stále trvají. Rozhodli jsme se jim proto situaci do budoucna usnadnit. Připravujeme speciální webovou a mobilní aplikaci, díky které si budou moci své léky v okolních lékárnách nejenom vyhledat, ale také zarezervovat,“ řekla Deníku ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Jak to bude fungovat? Pacient si podle Storové stáhne aplikaci do svého počítače nebo chytrého telefonu. Jakmile mu lékař předepíše jakýkoliv přípravek, zadá svůj recept do aplikace. „Systém mu potom ukáže, ve kterých okolních lékárnách je lék k dispozici, případně v jakém množství a za jaký doplatek,“ popisuje novinku Storová. Pokud bude lékárna chtít, může lidem poskytnout i otevírací dobu či jinou informaci.

„Pacient si vybere lékárnu, ve které si chce přípravek vyzvednout a přes naši aplikaci si ho rezervuje. Jakmile mu přijde z lékárny potvrzení, že je lék nachystaný, může si ho jít převzít,“ doplňuje Storová. V lékárně pak předloží jen recept a kód rezervace. Účast lékáren v systému bude dobrovolná. Aplikaci chce Storová zprovoznit po přijetí příslušné legislativní úpravy, ve kterou doufá příští rok.

Sítě budou mít výhodu

Osloveným lékárníkům se nápad vesměs líbí. „V době globální koncentrace výroby, kterou nutně provázejí i zásadní výpadky léků na trhu a ve které jsou klíčové skladové zásoby lékáren schopné aspoň do určité míry deficit přípravků eliminovat, vítáme jakýkoli způsob, který umožní pacientům zjistit si dostupnost – tedy i tento,“ uvedl třeba mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Lékárny této sítě už podle něj podobnou službu provozují. „To mohlo být pro lékový ústav inspirací,“ řekl. Lékárny Dr. Max přesto prý nebudou na vlastním rezervačním systému nic měnit.

Jako užitečnou označil novinku také viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek. „Jen to asi ještě víc zvýhodní lékárenské řetězce,“ zhodnotil nápad.