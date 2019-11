Kiwanis panenka, která nemocným dětem pomáhá s uzdravováním, má svůj původ v zahraničí. Ta česká ale poprvé vznikla v Ústí a za skoro dvacet let si získala spoustu příznivců i respekt. Ať už lékařů, nebo rodičů a obětavých lidí vůbec. U zrodu stála Lenka Janatová. Pomohla dovést ústecký kiwanis klub ze skromných počátků k republikovému rozkvětu.

Kiwanis panenka se za roky své existence stala fenoménem a do určité míry ikonou spojenou se zdravím dětí, jaká k tomu vedla cesta?

Před dvaceti lety jsme tuto látkovou loutku, určenou nemocným dětem, objevili na evropském setkání Kiwanis klubů. Myšlenka nás oslovila a začali jsme pracovat na tom, aby také děti z našich nemocnic měly svého kamaráda a pomocníka. Ušili jsme první panenky a vydali se do nemocnice. Sešli jsme se s úžasnou ženou, Míšou Rotovou, která byla v té době herní terapeut na Dětské chirurgii, ta se Kiwanis panenky ujala po odborné stránce a bylo vyhráno. Ale to byl jen začátek. Naším cílem od začátku projektu bylo, aby každé dítě, které přijde na příjem v Masarykově nemocnici, Kiwanis panenku dostalo. I když je to hodně práce, to se nám také pro celou dobu projektu daří.

Jak se na panenku díváte vy osobně, co pro vás znamená?

Kiwanis panenka pro mě znamená hodně, již se jí skoro dvacet let věnuji. Je to moje dítě, které jsem vypiplala a poslala na dobrou cestu pomoci dětem. A vlastně nejen pomoci dětem, ale i dalším lidem. Když jsme s projektem Kiwanis panenka začínali, byla to jasně aktivita určená dětem, případně rodinám. Brzy se však ukázalo, že je to samozřejmě báječné pro děti, ale že je to úžasný projekt také pro seniory v Domovech a také pro lidi ve věznicích, kteří nám s výrobou Kiwanis panenek pomáhají a bez nichž by se těžko dařilo zajistit potřebné množství. Těmto lidem, kteří jsou z různých důvodů na okraji společnosti, přináší uspokojení z práce pro druhé a radost z toho, že jsou zase užiteční a že je někdo potřebuje.

Co vás vlastně přivedlo k jejímu šití a poté k založení klubu a dalším aktivitám?

To je trochu jinak. Stala jsem se členem Kiwanis klubu Ústí nad Labem, který už několik let fungoval, a když jsme v našem klubu viděli první obrázek Kiwanis panenky (Kiwanis doll, Kiwanis-Puppe, Poupée Kiwanis), viděli jsme možnost báječného projektu, který se hodil do koncepce klubu, kterou jsme právě tvořili. A už to projekt Kiwanis byl jen jsme ho přinesli do České republiky, do českých a také i do slovenských Kiwanis klubů. Jsem již mnoho let prezidentkou ústeckého Kiwanis klubu, aktivně se podílím na činnosti klubu a také jsem aktivní v činnosti pro další české a slovenské kluby. V několika klubech jsem pomohla s projektem Kiwanis panenka a založila jsem i fb stránku s názvem Kiwanis panenka, kam dáváme informace o projektu a o dění kolem.

Jak první panenky vypadaly a jak byste srovnala první roky klubu se současností?

Nejprve jsme měli jen obrázek. Vyrobili jsme postupně osm nedokonalých loutek, zkoušeli různé střihy, ubírali, přidávali, až se zrodila ta, kterou jsme označili za Kiwanis panenku. Nabídli jsme ji v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a oni byli nadšeni. A tak jsme doma stříhali a šili.

Kdy se panenky dostaly do nemocnice?

Dne 23. listopadu 2000 slavnostně do nemocnice šly na zkušenou první Kiwanis panenky prvních 66 kusů. A měli jsme dvakrát štěstí v nemocnici byli lidé, kteří věděli co s ní a také se nám ozvalo mnoho dobrovolníků, kteří nám pomohli projekt rozjet.

Z čeho jste první panenky vyráběly?

První panenky byly ušity ze starých nemocničních prostěradel. Teď už jsou to frajerky ušité z hladké bavlny, někdy dokonce z damašku, krásně bílé. Ta barva má svůj důvod. Každé dítě si může svou panenku vymalovat podle své fantazie.

Máte s panenkou spojený nějaký příběh, dítě, či rodiče, kteří se vám ve spojení s ní vryli do paměti?

Kiwanis panenka děti provází po celou dobu léčby, rehabilituje s nimi, doprovází je k operačnímu sálu a také je s nimi ve chvílích obav, čekání a osamění. Viděla jsem Kiwanis panenku, připravenou pro holčičku, která šla na vážnou hrudní operaci. Panenka měla na hrudi obvaz, v ruce kanylu a to děvčátko vědělo, co jí čeká, panenka byla s ní.

Jak funguje Kivanis společnost v Čechách a jak je propojen se světem?

Kiwanis je mezinárodní společenství, které spojuje lidi, kteří chtějí pomáhat potřebným, hlavně dětem a mladým lidem a být užiteční. District Česká a Slovenská republika volně sdružuje asi 20 klubů v obou republikách. Scházíme se na společných setkáních 3x ročně a na těchto setkáních si vyměňujeme zkušenosti z našich klubových aktivit. Přátelská atmosféra a zkušenosti ostatních klubů vždy podporují naše další aktivity. Některé kluby se také přátelí s Kiwanis kluby v cizině, ve Švýcarsku, v Rakousku i jinde a navštěvují se při klubových aktivitách. Také jsou pořádány mezinárodní mládežnické tábory, možností je mnoho.

Jak vypadá typické předávání panenky a jaký máte celoroční program?

První předávání Kiwanis panenky do Masarykovy nemocnice v roce 2000 jsme spojili s takovou malou slavností, ale jinak vozíme pytle s ušitými Kiwanis panenkami do nemocnice podle potřeby zdravotníků. Občas zajdeme za dětmi, ale není to pravidelně. Za těch devatenáct let jsou to již desetitisíce předaných kousků. Věnujeme je nemocným dětem zdarma, členové klubů i jejich pomocníci pracují na tomto dlouhodobém projektu Kiwanis panenka všichni jako dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Schází se kluby alespoň jednou za čas?

Každý rok ale pro přátele Kiwanis panenky děláme takovou oslavu, je to vždy na konci listopadu, kdy v roce 2000 přišli první panenky do nemocnice. Je to vždy v některém Domově pro seniory, máme domácí občerstvení, živou muziku a kulturní program, je to vždy zábavné a právě teď připravujeme oslavu 19. narozenin Kiwanis panenky, na kterou se moc těšíme. Také každoročně pořádáme výtvarnou soutěž Nejkrásnější Kiwanis panenka, zrovna jsme nedávno vyhlásili, myslím, že 16. ročník, podmínky máme na stránce www.kiwanis.cz i Facebooku.

Prý toho pořádáte mnohem víc?

Přestože Kiwanis panenka je veliký projekt, který stojí mnoho úsilí a peněz, není to ale zdaleka jediná aktivita našeho klubu. Přátelíme se s dětmi z Dětského domova na Střekově a několikrát v roce pro ně připravujeme program a workshop. Tradičně na začátku školního roku to je odpoledne plné aktivit a zábavy tématicky zaměřené (Piráti, Zvířata celého světa, Moře, Šmoulové, Indiáni, Strašidla,…), někdy s dětmi vaříme, zpíváme a hrajeme, někdy vyrábíme hezké věci, pečeme si s nimi buřty, jezdíme na výlety, bavíme se. Zapojili jsme se také do činnosti veřejné, účastníme se různých aktivit jiných neziskovek a tak tam nejen dáváme o sobě vědět, ale bavíme i další děti (Family fest, Běh s kočárky).

To je spousta aktivit, jak odpočíváte?

V klubu jen nepracujeme, je fajn, když spolu hrajeme bowling, pétanque, nebo jdeme na večeři. Myslím, že lidé, kteří se mají rádi a tráví společně volný čas, mohou udělat spoustu zajímavé práce, ale musí je to bavit, musí to být zábava. To se nám v klubu daří. Naše heslo totiž je: Pomáháme. Rádi.

Odbočme na chvilku k vaší práci, jak se na vaše působení dívají kolegové a jestlipak vám pomáhá i rodina?

Často mi někdo řekl: no ale na to bych neměl čas… No, já ho taky nemám, ale když něco děláte s radostí a chutí, čas se najde. A rodina, ta mi opravdu pomáhá hlavně manžel, často něco rozváží nebo pro něco jede, nemá řeči, že se často u nás v bytě scházíme. Občas říká, že se bojí otevřít skříň, aby tam nebyla Kiwanis panenka, ale to je jen taková legrace.

Jak to obecně vypadá s budoucností Kiwanis klubu v ČR a v Ústí nad Labem?

Představuji si budoucnost růžovou, hodně společných aktivit, trochu dobročinnosti, Kiwanis panenka, přátelství, a to v Ústí n.L. i v celé ČR (i SR). Stále se najdou lidé, které baví něco dělat pro ostatní. Přála bych si, aby Kiwanis panenky nebyly vůbec zapotřebí, to by znamenalo, že nejsou žádné nemocné děti. Ale v současné době si přeji hodně přátel a příznivců Kiwanis panenky.

Lenka JANATOVÁ

• Předsedkyně Kiwanis klubu Ústí nad Labem.

• Pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu na Kočkově v oddělení kvality ovzduší.