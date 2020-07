Lídrem formace Lepší Sever sestavené z kandidátů hned tří subjektů a nezávislých kandidátů je současný náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Na předních místech původní připravené kandidátky ho doplňovali náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (Ústecké fórum občanů) a primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST).

Nově sdružení politici oznámili spojenectví zkraje června. Jejich společná kandidatura se tedy zdála být hotová věc. O měsíc později bylo ale všechno jinak. Vedení ČSSD společnou kandidátku neschválilo. A to bez uvedení důvodu. Některá média spekulují o tom, že strana sestaví kandidátku vlastní. Lidový dům přitom o věci nekomunikuje nejen s novináři, ale ani se samotnými sociálními demokraty z Ústeckého kraje. Ti se na poslední chvíli pokusili zvrátit rozhodnutí tím, že pozměnili pořadí kandidátky ve prospěch členů ČSSD.

Jestli to ale bude grémiu strany stačit, je stále otázka. A čas se krátí. Kandidátky totiž musí politické subjekty mířící do krajských voleb podat nejpozději v úterý v 16 hodin. „Pořád doufám, že se to podaří, že vedení ČSSD pochopí, že je to nejlepší cesta,“ řekl včera Deníku Klika s tím, že lídři Lepšího severu v uplynulých dnech odeslali dopis přímo předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Zde mu vysvětlují, proč je podle nich kandidátka složená z představitelů několika stran lepší, než by byla samostatná kandidátka ČSSD.

Ani kdyby se Lepšímu severu nepodařilo sociálnědemokratické grémium přesvědčit, nejspíš by mohl Klika a další jeho spolustraníci z regionu za Lepší sever kandidovat. Ale s tím by zároveň nejspíš skončila jejich éra u ČSSD. Klika přímo tuto možnost nezmínil. Mluvil ale o tom, že alternativa v případě odmítnutí grémiem ve hře je. Teď prý ale první náměstek hejtmana kope jen za to, aby získal podporu domácí strany.