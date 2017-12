Lesníci rozdávají vánoční stromky opuštěným dětem

Ústecký kraj - O stromečky mohou stále žádat azylové domy, Klokánky a další organizace. Ušetří tak čas i peníze.

Když konečně zazvoní toužebně očekávaný zvoneček, rozběhnou se děti pro dárky k vyzdobenému stromu. Zážitek může být mnohem větší, když místo umělých větví voní a píchá živý stromek. Řada zařízení, která se starají o opuštěné děti, si ale živé zelenáče nemůže dovolit. Lesy České republiky jim je proto rozdávají zdarma. Stačí se přihlásit do jejich projektu Vánoční stromky dětem.



Do akce se letos poprvé zapojuje litoměřická nemocnice. „Požádali jsme o dva stromečky na dětské oddělení. Má dvě stanice, jednu pro kojence a jednu pro větší děti,“ uvedla mluvčí nemocnice Naďa Křečková s tím, že starší děti si stromečky ozdobí společně s herními specialistkami.

Druhým rokem o stromečky žádá azylový dům pro ženy a rodiče s dětmi v Želeticích. Od lesáků si letos objednal rovněž dva stromečky. Vedoucí azylového domu Robert Krejčí si akci pochvaluje. „Lesáci nám vyšli vstříc i co se týče rozměru stromů. Do klubovny pro děti jsme chtěli menší, aby si kolem něj mohly hrát, ženám jsme objednali větší. Obojí to jsou smrčky,“ vysvětlil Krejčí.

KLIDNĚ I VELIKÁNA

S lesáky každoročně spolupracuje dětský domov v ústeckém Střekově. „Většinou bereme dva, někdy tři stromečky,“ uvedla zástupkyně ředitelky Kateřina Kepková s tím, že v domově nemají problém ani s případným velikánem. „Stropy máme vysoké a největší strom dáváme do atria,“ dodala Kepková.



Teplický Klokánek stromečky od Lesů ČR poptával několik let, tento rok však spolupracuje s místním zahradnictvím. To jim totiž kromě pravých stromků poskytuje gratis i ty umělé. „Zvlášť pro nejmenší děti jsou umělé stromečky vhodnější. Opadané jehličí nesnášejí nejlépe,“ vysvětlila ředitelka Klokánku Daniela Brníková.

Klokánek v Litoměřicích si žádal o dva stromky loni, letos ještě váhá. Do bytů ve vile v Alšově ulici by mohl teoreticky umístit čtyři, některé tety ale letos chtějí umělé stromy.

Stromky v litoměřických zařízeních pracujících s dětmi budou z revíru Sedlo nebo Rašovice, a to hlavně z lesních prořezávek. „Nejsou to vždycky pěkné stromy. Ty z plantáží, které najdete u supermarketů, jsou většinou hezčí,“ podotkl zástupce lesního správce Aleš Kryšpín.

„URČITĚ SE ZAPOJÍME“

O nabídce Lesů ČR z oslovených zařízení nevěděl jen výchovný ústav v Boleticích nad Labem u Děčína. „Máme už postavené vlastní umělé stromečky, které jsme nakoupili před třemi roky. O této možnosti slyším prvně, příští rok lesáky určitě oslovíme,“ sdělil ředitel Rudolf Jakubec.

Do dnešního dne se o stromečky v Ústeckém kraji přihlásilo 54 organizací. Zájem se navíc každým rokem zvyšuje. Loni využilo nabídky Lesů ČR celkem 157 zařízení v celé republice, podnik jim věnoval 420 vánočních stromků. Největší zájem byl v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji.

„V Ústeckém kraji jsme rozvezli více než 50 stromků,“ bilancuje Ladislava Řehounková z odboru marketingu a komunikace Lesů ČR s tím, že letos si o stromečky žádají třeba ještě děčínská nemocnice či Masarykova nemocnice v Ústí.

ČAS JE DO ČTVRTKA

Zájemci, kteří by ještě chtěli stromeček od Lesů České republiky získat, mají možnost až do čtvrtka 7. prosince. Registraci lze provést na webových stránkách www.vanocnistromkydetem.cz

Projekt je určený těmto organizacím: dětské domovy, dětská centra, Klokánky, dětská oddělení nemocnic, azylové domy pro rodiče s dětmi a dětské léčebny a ozdravovny. Stromky u Lesů ČR mohou objednávat do 7. prosince.