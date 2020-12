Šéf litoměřické lesní správy Lesů ČR Petr Knobloch nastínil, že způsobů jak chránit mladé a potencionální vánoční stromky existuje několik. „Na cesty instalujeme mimo jiné i fotopasti, ty však zároveň před krádežemi chrání také naše zásoby již vytěženého dřeva. Stromky na některých místech ošetřujeme také chemickým postřikem, který v pokojové teplotě vydává nepříjemný zápach,“ popsal Knobloch.

Technik litoměřické lesní správy Aleš Kryšpín, který vyrazil ve čtvrtek ráno na obhlídku do jednoho z lesů nedaleko Litoměřic, s sebou kromě speciálního postřiku vzal také velké nůžky na větve. Zástřih větviček smrků nebo borovic patří mezi metody, které učiní stromek méně přitažlivým pro případné lupiče, ale samotné dřevině neuškodí.

„Krádeže zaznamenáváme každoročně. Proto právě v období před Vánoci zvyšujeme kontroly v lesích. Revírníci jsou více venku a mají přehled. V případě, že zmizí větší množství stromků, oznamujeme to policii. Pokud je to jedinec a je znám, tak se přestupek hlásí na příslušný úřad. Pokuta za krádež stromku je vysoká, může to být až 15 tisíc korun,“ upozornil Kryšpín.

Mluvčí litoměřické policie Veronika Hyšplerová připomněla, že pokud někdo uřízne stromek v lese, aniž by ho řádně zaplatil, dopustí se protiprávního jednání. „Policisté v rámci běžného výkonu služby se následně mohou dotyčného zeptat, zda má od stromku doklad,“ uvedla mluvčí.

Kromě zvýšeného dohledu a zastřihávání větví provádějí lesníci i postřik speciální chemickou látkou, kterou aplikují na větve. Ta neškodí rostlinám ani zvěři, v chladném počasí venku není ani cítit. Pokud si ale někdo takto ošetřený stromek přinese domů, začne se v teple ze stromku šířit velmi silný zápach. „K vizuálnímu znehodnocení používáme také vyznačovací neonové barvy, které se nanášejí na větve,“ doplnil Aleš Kryšpín.