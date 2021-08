Koštov má svou neckyádu, kterou hodně Ústečanů zná, letos měla povinné prázdniny. Tento víkend se v Koštově bojovalo pod olympijskou vlajkou už pojedenácté a zase u toho byla stejná partička. Eva Podanná, Jiří Podanný, Katka Reinhartová, Zuzka Kristlíková, Martin Mezera, Petra Polláková, Petr Fonderfon starší a další.

V pátek večer byla na určeném místě vyvěšena vlajka, zapálen byl oheň, sportovci byli seznámeni s programem. V areálu bylo postaveno několik stanů, dvacet naleštěných vozidel zaparkovalo poblíž řeky. Celou sobotu se bojovalo na několika sportovištích, v noci se promítal film.

V neděli 22. srpna bylo na programu finále nohejbalu a volejbalu, muži házeli koulí (12 kg), kladivem (13 kg), diskem od dodávky. Došlo i na triatlon. Na kole k Miladě, 50 metrů ve vodě a rychle zpět. Na stadionu odložit kolo a dokončit povinné kolečko po svých.

Pivní štafeta dospěláků obstarala závěr. Ve 14 hodin mezi sportovce přijela starostka Trmic Jana Oubrechtová, aby předala ceny vítězům. Volejbal vyhrála nadupaná pětka, která si říkala Pobřežní hlídka. Nohejbal vydřeli Haluzáři, silový trojboj měl svého velkého favorita. Mirek Kratochvíl (výška 194 cm, váha 115 kg) naštval všechny ostatní, když těžké kladivo málem zahodil do kopřiv, s koulí se mazlil, s diskem baletil.

Triatlon mezi muži vyhrál Jakub, univerzální ženou se stala paní Kateřina. Pivní štafetu vyhrál Jirka Podanný se svými kamarády, prý pilně trénovali u výčepu, jen ten běh nějak podcenili. Slibný náskok zlikvidovali dehydrovaní soupeři a málem z toho bylo drama. "Jako vždycky to bylo fajn. Už jsem si říkal, že mě do propoceného dresu nikdo nedostane, ale potom mě to zase chytne, sednu na kolo a dám triatlon. Vím, jak chutná šedesátka, nohy pěkně bolí, ale hlava to nebere," prohlásil Petr Fonderfon starší a pozval přítomné na malý hudební festival, který se uskuteční na multifunkčním hřišti 18. září.