Kdo miluje americké i české bijáky, přijde si o prázdninách na své. Přes plátna letních kin zavítají do Duchcova, Děčína či Litoměřic hvězdy jako Jiří Langmajer (Po čem muži touží), Iva Janžurová (Teroristka) či Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody).

Většina projekcí letních kin startuje po 21. hodině. „Začátky červencových projekcí jsou stanoveny na 21.30, srpnové pak na 21.00 hodin. V souvislosti s intenzitou denního svitu se však mohou lehce posunout. Vstupné bude jednotné 80 korun,“ řekl vedoucího kulturního centra Duchcov Bohumil Vitásek. Každý víkend bude kino promítat jeden český a jeden zahraniční film. „Kino je vybaveno přehrávačem blu-ray disků, což umožňuje projekce v HD kvalitě. Promítáme v areálu koupaliště, takže doporučuji, aby si vzali návštěvníci repelent proti komárům,“ dodal Vitásek.

Těšit se na sledování filmů pod hvězdami mohou i lidé v Měrunicích či Teplicích. První promítání mají za sebou už v Modlanech. Další v areálu fotbalového Baníku budou následovat. „Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na podporu nadačního fondu Šance onkoláčkům. Peníze tak pomohou dětem s vrozenými vadami a v onkologické léčbě,“ uvedl místostarosta Modlan Petr Hubený.

Na Střeleckém ostrově bude živo

Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích čeká na lidi kromě projekce i doprovodný program v podobě dobré gastronomie, hudebního večera či filmového kvízu. Filmy pod širým nebem tam lze přes prázdniny vidět každou středu a pátek.

Na své si přijdou milovníci kinematografie i v Děčíně. Letní kino na Zámku Děčín v režii Kina Sněžník začne ve středu 3. července snímkem Avengers: Endgame z produkce studia Marvel a promítat bude denně až do 11. srpna. Stejně jako každý rok si pro návštěvníky chystá několik zajímavostí. „Specialitou letos bude The Cure, což je záznam koncertu z Hyde Parku k 40. výročí legendární skupiny. Pak je to určitě koncert Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu,“ sdělil vedoucí děčínského Kina Sněžník Martin Pošta.

Naopak smůlu mají lidé v Ústí nad Labem. Poslední filmové představení viděli Ústečané v letním kině v roce 2012. Podle ředitele Kulturního střediska Ivana Dostála je problém v chybějící technice. „Museli bychom sehnat LED plátno, na které by se promítalo, což není levná záležitost,“ zmínil Dostál jeden z hlavních důvodů, proč letní kino nemůže dostát svému názvu.

Poslední sezona možná čeká duchcovské letní kino. „Uvidíme, jaká bude letos návštěvnost. Hodně bude záležet na počasí. Ekonomicky není provoz rentabilní, jde spíše o takovou atrakci a zpestření kulturního léta,“ doplnil Bohumil Vitásek.