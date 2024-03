Ústečtí radní totiž schválili záměr projektu revitalizace, celý prostor ústeckého „letňáku“ by tak do čtyř let mohl projít kompletní obnovou. Deník zjistil, co by tam mohlo vzniknout.

Co v článku najdete - Jaké změny čekají ústecké letní kino, aby se stalo atraktivním místem? - Co plánuje Kulturní středisko města pro oživení zanedbaného areálu letního kina v Ústí nad Labem? - Jaké nové prvky by mohly vzniknout v ústeckém letním kině a jaký je časový horizont jejich realizace?

Ústecké letní kino je veřejnosti volně dostupné, v pondělí odpoledne v něm ovšem nebyl téměř nikdo. „Lze sem během dne kdykoliv zajít, ale vidíte sám, že tu není co dělat. Škoda, protože jde o jedno z nejpřírodnějších placů v centru Ústí. Potřebuje to tu ožít, tvrdí to spousta lidí,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku třicetiletý Josef Poláček, jeden z mála pondělních návštěvníků letního kina, kam si dle svých slov občas vyrazí vyčistit hlavu. Chystané znovuzrození vítá s otevřenou náručí.

Kulturní středisko města, pod které ústecké letní kino spadá a jenž je zároveň garantem projektu, vnímá, že vzkříšení místo potřebuje. Nyní připravuje dotační žádost na architektonickou soutěž.

„Pokud budeme úspěšní, tak získáme jasně popsanou kvalitní a udržitelnou vizi pro letní kino. A někdy koncem příštího roku bychom mohli mít na stole stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby,“ přiblížil plány ředitel Kulturního střediska Jan Kvasnička. Předpokládaná maximální výše nákladů na revitalizaci je tři miliony korun.

V současnosti probíhá diskuse o tom, co by mohlo být součástí areálu v srdci Ústí nad Labem. Zda by tam mělo být po boku kina například dětské hřiště, workoutové hřiště nebo vodní prvky či relaxační zóny.

Pracovní skupina

Funguje malá pracovní skupina, kde jsou zástupci organizátorů různých akcí v letním kině, kanceláře architekta města a kulturního střediska. Připravují zadání pro architektonickou soutěž.

„To zadání ještě budeme chtít konzultovat se zástupci města a s místními komunitami, pro které je letní kino přirozeným oddychovým prostorem. Konkrétní návrh by pak vzešel až od vítěze té soutěže,“ vysvětlil Jan Kvasnička s tím, že na následnou realizaci pak bude nutné sehnat další finance.

„Dlouhodobé plány by měly vycházet z nějakého koncepčního řešení celého areálu, proto jednáme s vedením města, že bychom společně vyhlásili architektonickou soutěž. Máme informaci, že některé chystané dotační programy budou mít podmínku, že podpora půjde jen tam, kde vize vzešla právě z architektonické soutěže. My na to tak budeme připraveni,“ objasnil Kvasnička.

Jednou z největších akcí konaných každý rok v letním kině je Ústecký Majáles. Jeho organizátor Tomáš Staněk, který je i bubeníkem kapely UDG, si chystanou revitalizaci rovněž pochvaluje. Podle něj je dokonce nutná.

„Jsou tam určitě prostory na opravu, hlavně pódium a hlediště. Lidé se cítí dobře zkrátka tam, kde je příjemné prostředí a ne tam, kde jim hrozí zapíchnutá tříska v zadku,“ přidal svůj pohled rockera Tomáš Staněk, který z Ústí pochází.

Podle něj je ústecký letňák unikátní, protože je přímo v centru, navíc uprostřed hezkého kusu přírody. „Prostě výjimečnost, často jsou podobné areály mimo město,“ podotkl.

Přibude bistro i streetballové hřiště

Nicméně „letňák“ projde oživením už letos. Kulturní středisko plánuje v brzké době umožnění otevření kontejnerového baru a bistra v severní části. „Vedle něj chceme zprovoznit streetballové hřiště a malou scénu pro komornější kulturní produkce. Plánujeme také postupnou opravu schodišť a nové odpadkové koše,“ doplnil Jan Kvasnička.

Poslední rekonstrukce letního kina proběhla v roce 2018, kdy byly instalovány nové elektro a rozvodné skříně, proběhla modernizace garáží a pokladny, oprava hydroizolace a výměna laviček. Před rokem Kulturní středisko ve spolupráci s Městskou policií Ústí nad Labem nechalo nainstalovat také nový kamerový systém.

Ústečané se tak ještě letos mohou těšit na vylepšené letní kino, ovšem kompletní obnova ještě potrvá. „Velká revitalizace vyžaduje čas na důkladnou přípravu a následnou realizaci, reálný termín tak vidím nejdříve kolem roku 2028,“ dodal Jan Kvasnička.