/FOTO/ Ústecká zoo se potýká kvůli několikaměsíčnímu uzavření s výrazným propadem příjmů. Pokračuje rekonstrukce výběhu nosorožců, chystá se obnova areálu vodního ptactva. Loni se rodila vzácná mláďata.

Ústecká zoo je kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřena. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Panda červená, nosál bělohubý, kriticky ohrožený osel somálský, jelen bělohubý. Kdyby se loňský rok v ústecké zoologické zahradě posuzoval jen podle odchovaných mláďat, byl by velmi úspěšný. Ale kvůli pandemii ho budou muset hodnotit jinak. Kvůli uzavření na jaře i na podzim přišlo do zoo o desetitisíce návštěvníků méně, do rozpočtu kvůli tomu přiteklo také méně peněz. Když bylo oblíbené místo procházek, relaxace a výletů loni v létě po koronavirové pauze otevřené, hlásilo naopak rekordní návštěvnost.