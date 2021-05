„Čekáme, v tuto chvíli nemáme konkrétní informace. Vždy se řídíme nejnovějšími instrukcemi, které vycházejí z vládních jednání. Všechny naše provozovny budou, pokud situace dovolí, fungovat ve stejném režimu jako v loňské sezoně,“ uvedla Alena Sejková, mluvčí ústeckých Městských služeb provozujících koupaliště na Klíši a v Brné. „Současně dáváme na vědomí, že od 10. května bude otevřeno cyklocentrum v Zanádraží,“ dodala.

Bez zahájení sezony

Také na jezeře Milada bude letošní sezona, stejně jako ta minulá, omezena restrikcemi. Neuskuteční se tradiční otevření sezony, které se vždy konalo v květnu. Také velké běžecké či cyklistické závody museli pořadatelé přesunout na léto a začátek podzimu.

„S individuálním sportováním ale na Miladě počítáme, připravili jsme řadu novinek. Nyní se mohou cyklisté projet po červeném, takzvaném Tuchomyšlském okruhu kolem celého jezera, který měří 10,5 km,“ informovala mluvčí Hana Volfová z Palivového kombinátu Ústí, který má jezero ve správě.

Plánek umístění cykloboxů kolem jezera Milada.Zdroj: PKÚDobrovolný svazek obcí Jezero Milada ve spolupráci s PKÚ umístil na hlavní pláži a nedaleko pláže Trmice další dva cykloboxy. „Na jezeře tedy budou sloužit čtyři cykloboxy s celkovou kapacitou až 24 bicyklů. Pro cyklisty také připravujeme autonomní solární dobíjecí stanoviště pro elektrokola,“ pokračovala.

Návštěvníci se mohou těšit na zlepšení přístupu do vody mimo hlavní pláže díky molům pro plavce po obvodu jezera, ze kterých překonají vlnolamy. „Současně pokračuje úprava všech pláží, a to dosypáním jemného kačírku a také písku. S ohledem na námi ostře sledovanou čistotu vody však není možné písek sypat do vody a jejího nejbližšího okolí,“ přiblížila Volfová.

Nová odpočívadla

Pro relaxaci vznikne na Miladě deset nových odpočívadel kolem celého jezera. Letos také začne projektová příprava na stavbu parkovišť na všech hlavních přístupech k jezeru. Do přípravy parkovišť budou, ve spolupráci s majiteli pozemků, zahrnuty dočasné úpravy a rozšíření už připravených ploch.

Od začátku května mohou také návštěvníci jezera využít novou autobusovou linku, kterou zajišťuje ústecký dopravní podnik ze zastávky Divadlo k zastávce nad hlavní pláží a dále na zastávku u trmické pláže. Zatím jezdí o víkendech a ve svátek každou hodinu, ale během letních prázdnin od 1. července do 31. srpna bude jezdit každý den.

Obec Telnice se na zatopeném lomu Oprámu podle zdejšího starosty Jana Doubravy zatím nechystá dělat nic. „Kvůli současné situaci nevíme, co vůbec budeme moci dělat. Když se tu budou lidé shlukovat, pokud to nebude povoleno vládními opatřeními, tak nám nezbude než volat policii,“ varoval.

Kontroly budou

Ani sami hygienici zatím netuší, jaká opatření budou v létě platit. „Prozatím jsme nachystaní jako každý rok na pravidelné kontroly čistoty vod. Doufáme, že bude normální koupací sezona, ale není vyloučeno, že se objeví nová mutace koronaviru. Ovšem nedovedu si představit, jak bychom kontrolovali dodržování opatření u přírodních koupališť. Možná u bazénů,“ předeslala ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.