Na bedně byly pouze tři týmy, ale vytrvalost, šikovnost a sportovní všestrannost prokázali všichni. Tisá tleskala pořadatelům, rozhodčím, divákům i unaveným amatérským hvězdám. Letošní ročník vyhrál tým, který si říkal Písek za ráfkem.

Akci pořádá Spolek amatérských sportů Tisá, v sobotu 18. června jednotná trička rozhodčích a poradců obléklo skoro padesát dobrovolníků. Ředitelem zajímavého projektu byl Roman Borl. "Všechno to začalo v roce 2008, tenkrát jsme s několika kamarády vyrazili do Doks na Euro hry, následující rok se už pořádal první ročník u nás. Máme trochu jiné podmínky, jiné sporty, sportovních nadšenců sem jezdí ale dost. Letos tu je třicet pětičlenných týmů, své zástupce vyslala Plzeň, Praha, Mladá Boleslav, samozřejmě Sever. Jako pořadatelé jsme postavili i tým nadějí a školáci se fakt snaží. Jednou to po nás převezmou," tvrdil řečník a po chvilce předal mikrofon těm nejzkušenějším.

"S Honzou Keslerem jsme tu od samého začátku, střídáme sporty, fandíme mládí. Dnes jsme dostali na starost fotbalovou dovednost a musíme pochválit děvčata. Ve střelbě míčem na přesnost jsou možná lepší než chlapi," popisoval situaci Jiří Ritschel.

Skákací hrad vyzkoušely děti, odpočinkovou zónu s grilem vyhledávali diváci, v hospůdce byl chládek, vychlazené pivo chutnalo všem. Dokumentaci zajišťoval profesionál, keramické ceny připravila místní umělkyně. V tom úporném vedru všichni chválili červený člun na Kačáku. "Je to dost vratké plavidlo, dokonce se tu někteří sportovci namočili, ale nikdo se neutopil," prohlásil jeden z rozhodčích a vyslal další dvojici do vln. Nohejbal byl skvělý, lezecká stěna náročná, gumové lano nahánělo hrůzu, kuželky hodně lidí podcenilo.