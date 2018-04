Letošní návštěvnost vodní elektrárny Střekov má našlápnuto k rekordu

Ústí nad Labem – V minulých letech celoroční návštěvnost má prakticky již letos za sebou po dvou dnech otevřených dveří Vodní elektrárna Střekov.

Během březnového Světového dne vody si ji prohlédlo 354 návštěvníků a tuto neděli v rámci zahájení turistické sezony dalších 760 zájemců.

K tak velké účasti nahrálo v obou případech příznivé počasí a hlavně mezi lidmi se stále zvyšující zájem o industriální turistiku a technické památky.

„Jsou to místa, kam se člověk běžně nepodívá. Jsem přitom fanda do technických zařízení a vodní elektrárnou Střekov jsem byl doslova unešený,“ uvedl například Martin Bubenka ze Zabrušan na Teplicku.

Nadšení neskrývali ani dva chlapci z Litoměřicka, kteří přijeli v doprovodu otce a dědy. "Přes zahradu nám teče potok, bydlíme na vesnici, víte? Děda nám vyrobil dřevěný mlýnek, abychom viděli, co dokáže voda, jak s ním točí. Dnes jsme viděli, jak voda vyrábí elektřinu, asi to s tím mlýnkem taky zkusíme,“ konstatoval desetiletý Jakub za souhlasného přikyvování svého o dva roky mladšího bratra Petra.

Někteří z návštěvníků přitom nezavítali na prohlídku vodní elektrárny poprvé. Jak uvedlo několik z nich, Světový den vody je pro ně příležitostí k první jarní procházce, a tak si prohlédnou elektrárnu, rybí přechod a pak přes Masarykovo zdymadlo zamíří ještě třeba na hrad Střekov.

„Jako vždy paráda, líbí se nám tu. Byli jsme zde vloni a pro velký úspěch jsme si prohlídku letos zopakovali,“ poznamenal k tomu Michal Veselý z Ústí nad Labem.

„Musím přiznat, že takový nápor návštěvníků jsme opravdu nečekali. Přišlo jich více, než za celý loňský rok. Samozřejmě jsme tomu rádi. Vodní elektrárna Střekov se totiž pro klasickou veřejnost zpřístupňuje právě jen u příležitostí různých dnů otevřených dveří. Jinak máme celoročně dveře otevřeny jen pro hromadné exkurze a na objednávku předem,“ řekl David Schoř z ČEZ Obnovitelné zdroje, pod jehož vedení provoz VE Střekov spadá.

Ota Schnepp

Vodní elektrárna Střekov má tři vertikální Kaplanovy turbíny a instalovaný výkon 19,5 MW, přičemž elektřinu tato technická památka vyrábí již od roku 1936. Je největší vodní elektrárnou na severu Čech. V roce 2017 dodala do rozvodné sítě zhruba 90,96 GWh ekologicky čisté energie. Elektrárna je využívána nejen v tzv. energetických špičkách, ale trvale. Střekov je předposlední umělou přehradou na Labi před vyústěním řeky do Severního moře. Střekovská přehrada vytváří jezero o délce 19,5 km a zadržuje 16 milionů kubíků vody. Hlavním účelem využití vodního díla Střekov je kromě získávání elektrické energie také zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro lodní dopravu. Kromě toho umožňuje i bezpečný rybí přechod. Ten, byť přiléhá k vodní elektrárně, ovšem spravuje Povodí Labe, stejně tak i samotné Masarykovo zdymadlo. Za celý loňský rok si vodní elektrárnu Střekov prohlédli 964 zájemci. Celkem pak v letech 2010 až 2017 zavítaly na exkurzi 10 042 osoby. Letošním Světovým dnem vody a zahájením Turistické sezony 2018 s celkem 1 114 návštěvníky si tak možná elektrárna zadělala na nový celoroční návštěvnický rekord. Zatím jich nejvíce přišlo v roce 2014, a to 1 925.