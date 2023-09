„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy,“ řekl Albert Einstein, zatímco od stolu změnil svět.

Noc vědců v Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Nadšený citát Alberta Einsteina provází přípravu letošní celorepublikové akce Noc vědců. Kdo ji jednou zažil na ústecké univerzitě, určitě si už od začátku léta hlídá univerzitní web. A dělá dobře, protože aktivitami bude 6. října v podvečer nadupaný celý kampus i odlehlá univerzitní pracoviště.

V Česku se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. Ústecká univerzita se k ní připojila poprvé před šesti lety a od té doby ji víc a víc šperkuje.

„V prvních letech konání jsme si ani nepomysleli, že se stane tak vyhledávanou a davovou událostí. V posledních letech si ale užíváme krásného zájmu veřejnosti, kampusu plného lidí, a budovu Centra přírodovědných a technických oborů doslova praskající ve švech rodiči s dětmi, učiteli se žáky, prarodiči s vnoučaty. Ti všichni vytváří takový velký teambuilding s našimi akademiky a PR pracovníky,“ říká prorektor Pavel Raška.

Právě objekt CPTO bude i v letošním roce opět centrem všeho dění, stejně jako další budova označovaná zkratkou CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií). Začne to tady úderem 17. hodiny a stihnout vše prohlédnout, osahat a prožít do 21. hodiny nebude hračka. V permanenci bude také univerzitní menza, která se promění v místo tvoření a kreativity. Nejdete zde mnohou koutků, ale také dobré občerstvení, v neposlední řadě tady od 18:00 do 20:00 h budete moci objevovat tekuté zlato.

„Osobně bych návštěvníkům doporučil feministický Stand up Duo Docentky. Osvěžující dvojice zodpoví, mimo jiných, otázky typu, zda souvisí pohlaví a gender, zda nahradí matku a otce rodič 1 a rodič 2 nebo jestli je genderově korektní říkat ‚kravské mléko‘,“ zve Ondřej Kounovský, vedoucí Oddělení marketingu a propagace na UJEP. Duo Docentky najdete pod názvem Kdo se bojí 52 pohlaví? od 18:00 h v aule CPTO v prvním patře.

Nikoho neochudíme ani o doprovodný program, který odstartuje již v 8:00 h Za Válcovnou v Centru biologických a environmentálních oborů PřF UJEP a do kampusu bude odtud – tam zajištěna kyvadlová doprava. Do večerních hodin zde budou odkrývána různorodá tajemství (přírody, skleníků, půdy, lebek, kuriozit, vermikompostéru apod.)

Víc ale neprozradíme, protože letos je přece tématem celorepublikové Noci vědců TAJEMSTVÍ. Rozhodně ale nemusíme tajit, že tuto akci pro veřejnost univerzita připravujeme již od jara a že bude ještě lepší než ta poslední. Kam můžete zavítat a jaká tajemství si pro vás letošní Noc vědců připravila, objevíte na webu.

Jana Kasaničová, mluvčí UJEP

Zdroj: Martin Mudroch