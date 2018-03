Letošní zima je jednou z nejteplejších v Čechách od 18. století

Doprava a logistika - Doprava a logistika Ostatní pracovníci v dopravě 22 000 Kč

Řidiči kontejnerových překladačů Řidič zdvihacího zařízení. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Přístavní č.p. 432/8, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Náplň práce: obsluha vysokozdvižného kontejnerového překladače., Požadujeme: vyučení, ŘP skup. C nebo T ( v případě skup. B + 5 let praxe v řízení ), bezúhonnost, logiské myšlení, samostatnost., Nabízíme: mzdu 22 000,- Kč., stravenky, dovolenou navíc, nástup ihned, roční finanční bonusy, zaškolení a zácvik zajistíme., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Metrans, a.s. - ul, Přístavní, č.p. 432, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Šárka Mikulová, +420 267 293 185.