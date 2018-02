Libor Zajíček: Ples Severočeských patriotů jsme vyprodali za pouhé tři dny!

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Michal Hrůza, Michal David, Helena Vondráčková, Olga Lounová a Ondřej Ruml v doprovodu orchestru Felixe Slováčka. Na hity těchto interpretů si v sobotu 10. února od 20 hodin zatančíte v ústeckém Domě kultury.

Ples severočeských patriotů je už za své trvání pověstný jako akce plná hudebních hvězd. Pořadatelé dbají na dodržování dress code. „Platí to i letos. Tím, že lidé přijdou hezky oblečení, tedy podle předepsaného dress code, podtrhnou výjimečnost celého večera,“ tvrdí organizátor akce Libor Zajíček.

Každý rok mluvíte o tom, že ples se koná naposledy. Prozradíte proč?

Je s ním spojeno dost práce, navíc se ho snažíme dělat opravdu poctivě v tom smyslu, že neošidíme techniku ani interprety a snažíme se do Ústí co nejčastěji vozit zahraniční hvězdy. Chtě nechtě si ale říkám, stojí-li ta práce a stres za to.

Co je tím impulsem, že do pořádání plesu jdete opět?

Impulsem je vždy nový a větší zájem hostů, potažmo partnerů. Když jsem řekl sponzorům, že zvažujeme, jestli připravit i další ročník, vždy se najdou tací, a není jich málo, kteří v dobrém řeknou: Další ročník chceme! Navíc se letos stalo něco, co jsem ještě nezažil. Vyprodali jsme 90 % kapacity Domu kultury za první čtyři hodiny předprodeje. Chápete tedy, že je to velký závazek vůči hostům a motivace do dalších let.

Bude tedy za rok 10. ročník?

(rozvažuje) S největší pravděpodobností ano.

Ale nechtělo by to pak pro něj něco speciálního?

Pokud se rozhodneme jít do 10. ročníku, hosté se budou mít na co těšit. Máme už nápady a plány, uvidíme, jestli vše vyjde.

Vraťme se ale k letošnímu 9. ročníku Plesu severočeských patriotů. Čekají nás nějaké změny?

Čeká nás znovu skvělá show. O taneční intro se postará vítěz StarDance Jan Onder, diváci si zatančí na hity mnoha českých hvězd. Ale změna tu přeci jen je. Změnili jsme titulárního partnera, je jím pro letošek společnost Centropol. Využiji tak příležitost a rád poděkuji Lence a Alešovi Grafovým, kteří jak je o nich známo jsou velkými ústeckými patrioty.

Po dvou letech jsme opět bez zahraniční hvězdy. Nevadí vám to?

Myslím, že ne. Snažili jsme se o line-up českých interpretů, kteří by mohli být pro diváka atraktivní. Myslím, že i prodej lístků nám v tom dal za pravdu.

Na koho se těšíte nejvíc?

Vedle mimořádně silných jmen a stálic českého popu Michala Davida a Heleny Vondráčkové jsme nemohli opomenout i účinkující z velmi populárního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Těším se na moderátora Jakuba Koháka i na Ondru Rumla, který zazpívá kromě velkých swingových hitů s orchestrem Felixe Slováčka i skladby z repertoáru kapely Maroon 5 nebo od Justina Timberlakea. Že to dobře umí, už dokázal i na obrazovce TV Nova.