Co se vlastně stalo? Školu opustila většina původních pedagogů, především v období před dvěma lety a během pandemie. Všichni, kdo o problémech s ředitelkou Vlachovou hovořili, redakci žádali o anonymitu. Jedni prý mají obavy, jelikož jejich děti jsou žáky školy. Druzí chtějí mít jen klid. Redakce má ale jejich jména k dispozici.

„Když budu hovořit za sebe, já jsem zjistila, že je něco špatně v momentě, kdy odcházeli učitelé. To bylo v roce 2022. Tehdy mému synovi odcházela třídní učitelka,“ líčila jedna z maminek žáků.

„Zjistila jsem, že odchází kvůli ředitelce. Paní ředitelka je manipulátorka. Dokud s ní souhlasíte, tak vás podpoří, ale jakmile máte jiný názor a potřebu něco udělat jinak, začne útočit,“ líčila maminka.

Popisovala případ učitelky matematiky, která na škole měla učit čtvrt století, ale raději odešla na gymnázium do Ústí nad Labem. „Řekla si, že se nenechá deptat, nestálo jí za to chodit do práce ve strachu. Jsou tam už jen dva učitelé z těch původních. Když se o tom hovořilo, hodně se vymlouvala na covid-19, další prý odešli za lepším a tak dále. Prostě manipulátorka, která vše obrátí ve svůj prospěch. Tak jsem se snažila tu situaci popsat našemu starostovi, a pokud vím, mají s ředitelkou mezi sebou nějaké neshody. Říkal, že je těžké s tím něco udělat,“ pokračovala maminka.

Ze školy na psychiatrii

Další zaměstnankyně ve škole strávila podle svých slov dvanáct let. „Skončila jsem z toho na psychiatrii. Ano, jako manažerka udělala spoustu dobrých věcí. Jenže coby nadřízená a z hlediska jednání s lidmi, to bylo o ničem. Měla jsem s ní několik konfliktů. Zastavila mne dokonce na chodbě a řekla mi, že už tam nemám, dávno co dělat. Potom mi to zapřela. No, nakonec jsem se psychicky složila. Doktor mi pak řekl, že nejsem první, kdo za ním přišel,“ povzdechla si.

Že se něco okolo školy děje, nebo že některé kroky ředitelky minimálně vzbuzují emoce, bylo možné vysledovat už z diskuse na sociální síti Facebook, kde jedna z uživatelek Veronika Hejnová sdílela inzerát školy na nového školníka, vzhledem k tomu, že ten původní po třiceti letech odcházel. Další zase pod fotografií, kterou zveřejnila Mária Nejedlá. Je na ní papírová cedule ve vchodu do školy s nápisem „Vstup do areálu na vlastní nebezpečí“.

Oba příspěvky vyvolaly diskuse, kde lidé, rozdělení na dva tábory, dlouze diskutovali o situaci na škole. Ani jeden z příspěvků nelze jednoduše dohledat. Buď je obě uživatelky smazali, nebo upravili stupeň soukromí. Redakce má k dispozici snímky obrazovky, z nichž je možné si udělat určitý obrázek o situaci.

Sama ředitelka Martina Vlachová na dotazy odpověděla, že nemá potřebu se obhajovat, jelikož nikomu nic špatného neprovedla. „Každý měsíc máme organizační porady, kde mohou její účastníci říci svůj osobní názor. V podstatě kdokoliv za mnou přijde, může říci, co si myslí, nebo požádat o radu. Provádíme anonymní dotazníková šetření,“ vypočítávala.

„Lidé, kteří odešli, tak učinili před dvěma lety. Vždyť i období pandemie covid-19 jsme myslím, zvládli dobře. Osobně se domnívám, že vždy, když přichází velká změna, provází ji nějaké potíže. Myslím si ale především, že škole takovéto osobní spory nijak neprospívají. Jsme rádi, když nás přijde kdokoliv osobně navštívit a na základě vlastní zkušenosti si udělá vlastní obrázek o tom, jak to u nás funguje. Nezlobte se, ale nebudu se k tomu už dál vyjadřovat,“ řekla.

Podobně odpověděla i obec Libouchec, coby zřizovatel školy, ústy svého starosty Jiřího Bolíka. „Situaci na škole známe, ale nyní ji nechceme komentovat,“ dodal.

Zřizovatel má prostředky, jak situaci řešit. V tomto případě obec Libouchec, se může obrátit na školskou inspekci, nebo na Mobbing free institut. Ten může se svými experty situaci na pracovišti zhodnotit a je i schopen v daném prostředí pomoci nastavit zdravé vztahy. Nabízí celou řadu specializovaných služeb a vzdělávacích aktivit pro zaměstnance i top management, které je naučí jak spolu jednat bez narušení osobní důstojnosti.

