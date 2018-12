Ústecký kraj - V kraji běží různé sbírky pro zařízení pro opuštěná zvířata i chudé rodiny.

Útulek, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kohout

O tom, že jsou Vánoce kouzelným obdobím, není pochyb. Lidé mají tendence více pomáhat potřebným, ať už jde o chudé děti, opuštěná zvířata či seniory. V kraji probíhá hned několik sbírek, díky kterým se vánočních dárků dočkají i ti, kteří by možná žádné nedostali.

S velkým zájmem lidí s dobrým srdcem se setkávají v Městském útulku v Děčíně. Zájemci sem mohou nosit dárky pro zvířata pod připravený vánoční stromek. „Preventivně jsme už o víkendu ustrojili stromeček a udělali jsme dobře. Lidé už začínají chodit,“ uvedla vedoucí útulku Eveline Jahelková.

Každoroční sbírka Štěkání na Ježíška tu má přitom probíhat až od 15. prosince. Zařízení uvítá granule hlavně pro štěňata a koťata či pro podvyživená zvířata, konzervy a kapsičky, kvalitní stelivo pro kočky, vitamíny a kloubní výživu, odčervovací a odblešovací prostředky, mikročipy, dezinfekční a sanitární prostředky a úklidové či kancelářské potřeby.

„Prosím, aby nám lidé nevozili silné deky a matrace, na ně už nemáme místo. Mohou vozit slabé fleecové, co se vejdou i do malých klecí,“ dodala Jahelková.

Za věci pro zvířata jsou ale rádi i v dalších útulcích. Dárky pro své svěřence přijímají také například v Záchytných kotcích v Rumburku, ve Psím domově Řepnice na Litoměřicku, v Městském útulku v Teplicích či v Centru pro zvířata v nouzi při zoo v Ústí nad Labem.

DÁRKY V KRABICI

Dětem z chudých rodin mohli lidé nadělit dárky pod stromeček v rámci sbírky Krabice od bot. Potřebným je nyní rozvážejí ze sběrných míst sociální pracovníci. „Akce má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem a možná jediným, který o Vánocích dostanou, a děti ze zajištěných rodin učit solidaritě. Jak název napovídá, základem je obyčejná krabice od bot. Tu děti s pomocí dospělých naplní vhodnými dárky a pěkně zabalí,“ řekl Pavel Hanych, vedoucí komunikace Diakonie Českobratrské církve evangelické, která sbírku každý rok pořádá.

Lidé pak mohli dárky doručit na jedno ze sběrných míst. S plněním krabic od bot pomáhali dokonce i lidé, kteří pomoc sami potřebují, například maminky s dětmi z Azylového domu Diakonie Litoměřice. Sběrná místa byla například v Krásné Lípě na Děčínsku či v krajském Ústí nad Labem.

POŠTA I INTERNET

Pokud dárci připravené krabice z nějakého důvodu nestihli doručit, nemusejí zoufat. Mají několik možností. Diakonie radí rozhlédnout se po okolí, zda by dárek někomu nepomohl, nebo ho zanést do zařízení, které pracuje s ohroženými dětmi či dospívajícími. Krabice je možné zaslat také poštou na Spolek pro volný čas Májovka v Májové 359 v děčínských Boleticích. Ta pracuje s dětmi od 4 do 15 let.

Krabici od bot mohou lidé darovat i online. Tentokrát ale nejde o krabici naplněnou dárky, ale o zaslání částky, za kterou Diakonie nakoupí vše, co děti v azylových domech nejvíce potřebují. Dárci tak mohou učinit pomocí formuláře na www.krabiceodbot.cz.