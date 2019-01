Severní Terasa - Pilotní projekt třídění bioodpadu začne tento týden na Severní Terase.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Janeček

„Projekt počítá s rozmístěním padesáti nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad. Nádoby o velikosti 240 litrů budou umístěny na stanovištích tříděného odpadu na sídlišti Severní Terasa, kde obyvatelé odpady třídí nejaktivněji. Tato lokalita byla na základě průzkumu vybrána zejména s ohledem na největší zájem místních obyvatel o třídění biologického odpadu. Sídliště tvoří jeden celek s dostatečným počtem obyvatel, s dobrou možností naplánování svozové trasy bez zbytečných přejezdů. Odvoz biologického odpadu bude probíhat jedenkrát za týden," informovala mluvčí města Romana Macová.

BIOODPAD ZA 100 000 KČ

Náklady na spuštění projektu mají být sto tisíc korun. Rozpočtové opatření schválila primátorka Věra Nechybová.

„Nádoby budou na sídlišti rozmístěny od středy 15. června. Za týden ve čtvrtek je poprvé vyvezeme. Budou výrazně označeny a bude na nich uvedeno, jaké odpady do nich lze ukládat. Bude hodně záležet na obyvatelích sídliště, jak tuto službu využijí, zda v kontejnerech neskončí také igelitové sáčky a jiné nevhodné odpady," uvedla Simona Heymerová, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu. Odpady budou odváženy na kompostárnu.

Pravidelnými kontrolami třídění bioodpadu se budou zabývat pracovníci odboru. Pilotní projekt bude probíhat do konce roku.

MŮŽE SKONČIT DŘÍVE

„Poté bude projekt vyhodnocen. Pokud se při kontrolách ukáže, že neplní svůj účel a občané nádoby nevyužívají nebo do nádob odkládají směsný komunální odpad, dojde k jeho ukončení před plánovaným termínem," upozornila Romana Macová.

„Jsem zvědav, jak se to ujme. Máme řadu signálů o tom, že by to lidé využívali. Třídit biologický odpad budeme i my na radnici. Když už jsme tento projekt získali, chceme jít příkladem," sdělil tajemník obvodního úřadu na Terase Petr Vlasák.

Primátorka rozhodla i o uvolnění další částky 200 tisíc korun v oblasti životního prostředí. „Bude použita na vyčištění nádob na tříděný odpad, jejichž vzhled je neuspokojivý. Na 400 stanovištích ve městě budou vyčištěny zejména nádoby na sklo. Úklid začne po odkvětu stromů," doplnila Romana Macová.