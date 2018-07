Lidé se vyspali. Aparatury na teknoparty ve Všebořicích ráno dunět nezačaly

Ústí nad Labem - Pořádný budíček, který zažili lidé v Ústí nad Labem a okolí včera ráno, se v neděli nekonal. Aparatury teknoparty, která probíhá ve Všebořicích, zůstaly ráno vypnuté.

Velká technopárty duní poblíž čtvrti Všebořice v Ústí nad Labem, jsou tam tisíce lidí.Foto: Deník / Karel Pech

Také z pohledu policie proběhla noc v klidu. „Řešili jsme pouze jeden majetkový přestupek. A to krádež hudební aparatury v hodnotě tři tisíce korun,“ sdělila policejní mluvčí Alena Bartošová.

Policisté akci, která by dnes měla skončit, nepřetržitě monitorují. Na místě je zhruba tři tisíce účastníků a osm set vozidel. Velká část ze sousedního Německa. „Zaměříme se na dopravu a zajištění veřejného pořádku,“ dodala mluvčí.

Teknoparty ve Všebořicích začala příjezdem stovek účastníků v pátek odpoledne, aparatury se zapnuly v sobotu kolem šesté hodiny ráno. To celá řada obyvatel v okolí nesla s nelibostí. Během dne na louky nad obchodním centrem přijely další stovky lidí, vyrostlo tam stanové městečku. V perném vedru se tři tisícovky účastníků bavily dlouho do noci, hluk z aparatur duněl do okolí do 23. hodiny.

Došlo tak k porušení nočního klidu. „Přímo na místě to řešila policie. Po skončení akce to bude v přestupkovém řízení řešit ústecký magistrát,“ sdělil Karel Karika, místostarosta centrálního obvodu.

FREETEKNO je undergroundová odnož techna, má velký „zkreslený“ basový rytmus, který se pohybuje v rozmezí 160 a 210 BPM. Jeho takt se zřídka kdy zastaví, a pokud se tak stane, tak jen na 4 až 16 dob. Většinou není příliš bohaté na tóny a zaměřuje se spíše na rytmus a „pohyb“. V dnešní době se však u freetekna čím dál tím častěji objevují harmonické melodie. Dále pak obsahuje nejrůznější syntetické zvuky a samply. Freetekno scéna je silná subkultura fungující na DIY principech. Freetekno hudba i scéna bývají v ČR označovány také obecnějším názvem „techno“, který je ovšem matoucí a přesně nevystihuje správný význam. Zdroj: wikipedie.cz

Podle jeho slov není v okolí teknoparty žádný viditelný nepořádek, jaká bude situace, až účastníci odjedou, se teprve uvidí. „V každém případě je povinností pořadatele akce úklid plochy. Určitě to budeme sledovat,“ dodal místostarosta. Pokud se tak nestane, chce Městský obvod v Ústí nad Labem využít všech možností k nápravě. Udělit může například pokutu.