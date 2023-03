Ceny krmiva pro domácí zvířata za poslední tři roky vyskočily o zhruba dvacet procent. Za poslední dekádu – alespoň v případě nejlevnějšího krmiva – dokonce o zhruba osmdesát až sto dvacet procent. Neznamená to ovšem, že by amatérští chovatelé nezačali šetřit i v tomto segmentu. Na krmivu ale nešetří. Na tom se shoduje jak velká část chovatelů, tak prodejci ve zverimexech.

Své o tom vědí členové rodiny Peškových ze Severní Terasy. Chovají zlatou labradorku Báru, které přezdívají Barbucha nebo Barča a šedě mourovatého kocoura Rampoucha, kterému říkají Mekvák. Především ve chvílích, kdy neočekávaně seskočí od stropu na podlahu. „Jsou to členové rodiny, stejně jako naše děti. Krmivo jim kupujeme kvalitní. Pro Barču si chodím za Alberta, tam mají krmivo z 87 procent masové a čubina ho miluje. Kapsičky pro kocoura kupujeme v Albertu, to je pravda, ale on nemá rád suchary, ani se jich netkne. Takže musíme kapsičky,“ smála se maminka Jana.

KRMENÍ PRO PSA, ORIENTAČNÍ PRŮMĚR

Prodejci shodně uvádí průměrné zdražení psích krmiv kolem přibližně dvaceti procent, přičemž produkt od produktu je to jiné. Zde uvedené ceny jsou pouze průměrné a orientační, stejně jako odhady zdražení, obchod od obchodu je to také různé.



Yoggies 20 kg, cca 2,7 tis. Kč (+ cca 400 Kč)

Brit Nature 15 kg – cca 900 Kč (+ cca 200 Kč)

Propesko 10 kg – cca 270 Kč (+ cca 80 Kč)

Royal Canin 15 kg – cca 1,6 tis. Kč (+ cca 250 Kč)

Bosch 15 kg – cca 580 Kč (+ cca 150 Kč)

Drahotu zaznamenali stejně jako ostatní lidé a podepsalo se to i na ceně krmení pro jejich zvířecí kamarády. „Není to nejlevnější, ale radši ušetřím na takových těch pamlscích pro psa, nebo prostě nekoupíme luxusní potraviny, jako je uherák, francouzský sýr, nebo víno. Baruš má za pamlsek běžné krmivo, je to taková popelnice, takže v tom máme výhodu. Nikdy bychom je ale neošidili na kvalitě. Je naše zodpovědnost se o ně dobře starat, když jsme si je vzali. Oni mají své osobnosti a lásku dávají najevo skoro jako my. Nikdy nezradí,“ pokračoval tatínek Michal.

Růst o dvacet procent

Jejich přístup k nákupům krmiva pro domácí mazlíčky potvrzují i prodejci. Nejsou totiž samotní s takovým přístupem, dalo by se říci, že má znaky trendu. Například Lenka Kotková ze zmiňované prodejny za supermarketem Albert řekla, že lidé si skutečně raději utrhnou od úst, než by na svých chlupatých kamarádech šetřili. „Ceny na krmivech vzrostly různě, ale dá se to zprůměrovat na zhruba dvacet procent. Lidé ale opravdu kupují stejné zboží jako před covidem a válkou na Ukrajině. Spíš už nepořizují různé pamlsky, na těch šetří. My prodáváme krmivo pro psy Yoggies. Žádná sója, čisté maso. Je ale pravda, že máme o něco méně zákazníků. Co se koček týká, tam máme situaci jinou, u těch to bylo s prodejem špatné vždycky, lidé dávali přednost marketům. Jako chovatel bych si dala při nákupu pozor. Za třicet procent masa v granulích je desetikilový pytel za pět stovek docela drahý,“ líčila.

Podobně hovořila i manažerka prodejny v Trmicích Hana Soukupová. „I u nás se na nákupech drahota podepsala. Ale není to, že by přestali kupovat kvalitnější krmivo, spíš se tolik neprodávají pamlsky a podobné věci. Je znát, že kvalita je u ústeckých mazlíků vysoko, lidé chtějí udržet kvalitnější krmení. U koček to bývá složitější, jelikož trefit se kočkám do chuti bývá těžké. Především u těch, co jsou v bytech. Pro ty venkovní nakupují v supermarketech,“ poznamenala.

I v jiných prodejnách platí, že lidé raději koupí dobrotu pro psa raději než dvacet deka luxusního salámu či sýra. Lidé dávají přednost zvířatům před pochutinami pro sebe a prý se to jen tak nezmění. Minimálně ne do doby, kdy budou zvířata vnímat jako členy rodiny, a ne jako hladový krk k živení.