Lidem starším 85 let by se mohl zvýšit důchod o tisíc korun

Severní Čechy - Lidem, kteří dosáhnou 85 let, by se od příštího roku mohl automaticky zvýšit důchod o tisícikorunu. Změnit by se mohlo také složení penze, což by se promítlo do valorizace.

Podle ministerstva práce by si díky úpravě přilepšili lidé s nízkým důchodem, zásluhovost důchodů by se ale snížila. Resort to uvedl v podkladech k navrhované novele o důchodovém pojištění.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Podle novely by to mělo být od příštího roku deset procent.

Procentní výměra penze se u každého liší podle odpracovaných let a odvodů. Podle návrhu by nově na její zvýšení tedy připadlo méně.

Podle novely by se lidem s nízkou penzí mělo přidávat víc než dosud, současně by se ale zbrzdil růst důchodů ostatních. "Navrhované opatření sníží diferenciaci, tedy zásluhovost důchodů, neboť poměr mezi nejvyššími a nejnižšími důchody se poněkud zmenší," uvedlo ministerstvo.

Jen desetina seniorů a seniorek v České republice přitom v roce 2016 dosáhla podle důchodové ročenky na důchod vyšší než 14 501 korun. Podle některých kritiků návrhu se tak dá chystaná změna přirovnat ke zvyšování platů - aby se zvedl tarif všem, sníží se odměny výkonnějším pracovníkům.

Pokud by se podle nových pravidel zvedaly důchody už letos, podle propočtů ČTK by si pohoršili lidé s penzí nad 11 200 korun. Loni v září to byly zhruba tři pětiny seniorů a seniorek.

Resort v podkladech k novele uvedl, že se díky úpravě zastaví rozevírání nůžek mezi mzdami a důchody a příjmová situace důchodců se zlepší. Zmínil "skokové zvýšení všech důchodů". Neupřesnil ale, kolik důchodců a jak si přilepší a kolika seniorům a jak se na penzi projeví zmenšení zásluhovosti. Na malou zásluhovost penzí v České republice poukazoval už dřív Ústavní soud.

Podle ministerstva nové opatření znamená v příštích letech také "skokový nárůst výdajů". Resort tvrdí, že podle nynějších pravidel by příští rok činily 448,5 miliardy, podle nových pravidel pak 460,4 miliardy. Letošní rozpočet počítá se sumou 424,4 miliardy. Podle zpráv o vyplácených dávkách se loni na penze vyplatilo 404,4 miliardy korun, předloni asi 385,6 miliardy.

Novela počítá i s tím, že by se seniorům a seniorkám po 85. narozeninách automaticky zvedla penze o tisícikorunu. Nyní dostanou 2000 korun navíc, když oslaví stovku. Zvýšení důchodu lidem ve vyšším věku má pomoci pokrýt rostoucí výdaje na péči a případnou pomoc.

Částka má ale také dorovnat propad příjmu po dvou desetiletích v důchodu, kdy se nůžky mezi výdělky a penzemi rozevíraly. Při zvyšování důchodů se totiž zohledňuje jen část růstu mezd.

Tisícikoruna navíc od 85 let by v příštím roce vyšla podle ministerstva práce na 2,5 miliardy. S přibývajícím počtem starších lidí by suma mohla postupně růst.