Ústecký kraj – Najít v Ústeckém kraji práci je stále menší problém. V březnu totiž ve srovnání s předchozím měsícem opět ubylo lidí bez práce.

Úřady práce v Ústeckém kraji evidovaly na konci března 42 556 nezaměstnaných, což je o dva tisíce méně než na konci února. Na jedno volné místo připadlo pět uchazečů o práci.



I přes zlepšení situace se stále najdou lidé, kteří o práci na smlouvu ve svém oboru nezavadí. Buď jde o sezonní práce, nebo se jim kvůli nabízeným nízkým platům vinou vyšších nákladů ze strany zaměstnavatele vyplatí pracovat „načerno".



Své o tom ví také zedník Milan ze severu Čech. Třiapadesátiletý vyučený zedník neměl celoroční práci od ledna do prosince oficiálně už sedm let. Jak říká, nedaří se mu v oboru nic sehnat.

„Přes léto problém není, to bych potřeboval ještě jedny ruce. Ale pak v zimě, když není práce venku, firmy propouštějí," líčí a dodává: „Že bych šel někam do fabriky rovnat kartonové krabice, to si ani neumím představit. Jsem zvyklý stavět zdi a domy."

Přiznává, že si občas vydělává i „načerno" po různých stavbách a nebo třeba na melouchu při rekonstrukcích bytů. Do budoucna nevyhlíží.



„I když bych asi kvůli důchodu měl. Ale že bych šel někam na úřad práce shánět něco nového, to se mi nechce. Nějak tomu nevěřím, že bych tak v oboru sehnal něco stabilního," povzdechne si. „Zatím mi slouží zdraví, takže přes léto dělám od nevidím do nevidím. A zimu holt nějak přežívám. Ale vím, že to není do budoucna dobrý," uzavírá třiapadesátiletý zedník z Teplic.



Situaci na trhu práce od února ovlivňuje nový zákon, o pomoci v hmotné nouzi nezaměstnaným. Ti nově musí projevit snahu o zvýšení příjmu vlastní prací, například zapojením se do veřejně prospěšných prací či jiných služeb. To má následně vliv na výši jejich dávek.

V případě, že nezaměstnaný neprojeví zájem o žádnou službu, může mu být dávka snížena i na existenční minimum, což je oproti životnímu minimu rozdíl přibližně 1 200 korun.