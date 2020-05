Budou platit pro celou rodinu. Kraj tím také usiluje o restart cestovního ruchu v regionu, ke komplexní obnově kraje teď také zřídil speciální web.

Vstupenky mají tito lidé dostat také do muzeí a galerií zřizovaných krajem, jejich platnost bude do konce tohoto roku. „Je to poděkování pro ty, kteří, dovolím si říct, nasazovali životy, aby se ta situace zvládla,“ komentoval hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Kraj chce tímto způsobem zároveň podpořit nový start cestovních ruchu v regionu. „Našli jsme úspory na odboru regionálního rozvoje a v kanceláři hejtmana,“ řekl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD) s tím, že na nákup vstupenek do zoo by zatím šel jeden milion korun. „U našich příspěvkových organizací z kultury to vyřešíme tak, že o to menší budou mít příjem ze vstupného,“ doplnil Klika. Pro lidi „v první linii“ je zatím ve hře také dojednání sníženého vstupného do Sportareálu Klíny.

Jak informoval Martin Volf, mluvčí hejtmanství, na jeho internetových stránkách přibyl podweb s názvem Obnova kraje. „Tam lze najít informace o možné pomoci, poradenství a dotačních titulech na pomoc při překonávání nejhorších následků pandemických opatření,“ popsal Volf. „V současné době musíme myslet na postupný návrat k normálnímu fungování společnosti a ekonomiky, ne vše ale půjde jednoduše. Proto jsme připravili přehled pomoci, kterou nabízejí státní instituce, nadace i Ústecký kraj. Velkou pozornost věnujeme poradenství,“ dodal náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš (ČSSD).