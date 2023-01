Stejně dopadla i matka s malým dítětem v „klokánkovi“ na břiše. „Já si myslela, že už je otevřeno, vždyť sem nabírali před půl rokem,“ divila se a čekala na svého syna, který zápasil s dveřmi, jež se kvůli jeho malé výšce nechtěly otevřít. Skutečně, náborový den na pracovní pozice v novém Lidlu personalisté organizovali už loni 9. srpna mezi 12. a 16. hodinou. Dodnes lze inzerát najít na internetu „na první dobrou“. Práci tu nově našlo zhruba pětatřicet zaměstnanců.

Důležitá změna schválena, Ústí přidá parkovací stání na sídlištích

Zatímco v Krásném Březně rostou nové obchody jak houby po dešti, na Střekově se lidé musejí spokojit s trávou a psími bobky. Stavební parcela vedle krajského soudu jinak zeje prázdnotou navzdory tomu, že místní lidé stavbu nového obchodního centra posvětili v místním referendu. Pro výstavbu se tehdy vyjádřilo 67,66 procenta, tedy 2 715 ze 4 013 hlasujících. K tomu, aby bylo závazné, chybělo splnění podmínky, aby většina hlasů činila zároveň 25 procent všech oprávněných voličů. Chybělo 0,7 procenta.

Chybí jeden dokument

„Nové obchodní centrum u soudu? Zlatý voči! Všude se staví, jen na Střekov všichni kašlou, slibují a nic. Ať se na mě nikdo nezlobí, tyhle dohady o vzhled obchoďáku vyvolali lidi, kteří tu nebydlí, a nakonec tu nemáme nic. To normálně vypadá, jako by to byl záměr a zaplatila je konkurence,“ rozčiloval se Střekovan, který se představil jako Antonín. „Nebýt těch dohadů, měly bychom tady obchodní dům už před deseti roky, tak dlouho se to totiž táhne,“ pokračoval.

Jednání s investorem má na starosti zastupitel Jiří Železný. Shodou okolností je investor stejný, jaký staví Lidl v Krásném Březně, totiž společnost Saller Group. Zastupitel Železný vysvětlil, že investor ještě nedodal poslední dokument, který si magistrát před vydáním stavebního a územního povolení vyžádal. „Mají zpracovat územní studii. Prozatím na ni všichni čekáme,“ poznamenal.

Čajovna U Vysmáté žáby přežila. I když byla během covidu odříznutá od příjmů

Město dokonce už schválilo na lednovém zasedání zastupitelstva územní změnu číslo 1, která by měla stavbě na Střekově výrazně napomoci, jelikož chybné zakreslení silnic a následné soudní zrušení této části ústeckého územního plánu tomu bránilo. Do temnoty, zahalující zahájení stavby na Střekově, však příliš světla nevnesl ani mluvčí Luděk Janda ze Saller Group. „Pracujeme na požadované územní studii, nelze prozatím říct, kdy bude kompletně dokončená,“ sdělil.

Sama společnost Lidl zatím žádné podrobné informace ohledně prodejny na Střekově také nezveřejnila. „Společnost Lidl by ráda na Střekově postavila novou, moderní, ekologickou prodejnu. Datum otevření prodejny ale neznáme, jelikož celý projekt, který je připravován ve spolupráci se společnosti Saller Group, je v ranné fázi vyjednávání. Studie projektu bude v nejbližší době projednána se zástupci města,“ dodal mluvčí firmy Tomáš Myler.