Lídři kandidátek se shodují: Ústí má největší problém s penězi

Ústí nad Labem - Ústecký deník oslovil volební lídry v Ústí. Za klíčové problémy považují rozpočet, ghetta a špatný image města. Všechno prý lze řešit, ale jen dostatkem peněz v městské kase.

Vyloučené lokality, nedostatečný úklid v ulicích, případně odliv mladých lidí a špatná pověst města. To jsou podle lídrů kandidátek do komunálních voleb v Ústí stěžejní problémy krajského města.

Náměstek ústecké primátorky Pavel Dufek, který kandiduje za Ústecké fórum občanů, vidí velký problém především v rozmařilém rozhazování městských peněz v minulosti.

„Domácnost si taky nevezme úvěr, který nezvládá splácet. Ale i tak se dá ušetřit a investovat například do rekonstrukce bazénu na Klíši či opravy silnic,“ poznamenal Dufek.

Podle něj však rozpočet na údržbu silnic zastupitelé při schvalování snížili a peníze přesunuli na nepotřebné věci. Jako další velký problém vidí vyloučené lokality a obchodníky s chudobou. Doufá, že město bude moci omezit vyplácení doplatku na bydlení na celém svém území.

Podobně nahlíží na problémy města jednička ústeckých komunistů Pavel Vodseďálek. Na první místo klade bezpečnost a potíže s vyloučenými lokalitami. Navrhuje posílení pravomocí městské policie, navýšení jejího rozpočtu i rozšíření kamerového systému.

„Musíme dobudovat nové nové centrum pro kamery městské policie. Co se týká vyloučených lokalit, prvním krokem je omezení doplatku na bydlení, abychom zamezili přílivu dalších přistěhovalců. Měli bychom tlačit na vládu a parlament, aby převzali model ze Slovenska, kde jsou dávky limitované na metr čtvereční a na hlavu. Měli bychom obnovit hygienické normy na obytnou plochu a zavést další opatření, která by na výši doplatku měla vliv,“ řekl Vodseďálek.

Odliv mladých lidí považuje za velký problém kandidátka hnutí PRO! Ústí Karolína Žákovská. Myslí si, že krajská metropole má velký potenciál.

„Mladí odcházejí, protože tu nevidí perspektivu a ztratili naději na změnu. Způsobuje to špatná image města. Přitom leží na řece, v krásné přírodě, je to odsud kousek do Prahy i do Německa a díky tomu má potenciál být rezidenčním městem,“ zamýšlela se Žákovská.

Za další velký problém považuje špatnou politickou kulturu a vazby mezi politiky. „V některých případech i mezi politiky a úředníky, což brání směřování města k dobrému cíli. Nemluvě o absenci dlouhodobé vize, jaké by Ústí mělo být, a systémového řešení problémů, například sociálně vyloučených lokalit,“ kritizovala jednička PRO! Ústí.

Navázal na ni lídr Svobodných a Nezávislých Radim Bzura. I jemu vadí špatná pověst města. Zároveň doplnil jeho špatný management.

„Zcela určitě nezvládá takové ty drobnosti jako úklid v ulicích a čistotu, vymáhání smluvních závazků po firmách. Stejně špatný je negativní mediální obraz, který vytvářejí i místní politici. Prezentují naše město jako místo, kde se nadá žít. To si nemyslím, máme tu motivované lidi a Ústí má velký potenciál. Škoda, že se sami shazujeme a řadíme na periferii země. Ten stav není sice ideální, ale ani katastrofický,“ dodal Bzura.