Likvidace skládky ve Sklářské ulici začala. Bude trvat týden

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ – Likvidace rozsáhlé černé skládky ve vnitrobloku Sklářské ulice v Předlicích začala. Iniciovali ji místní romští starousedlíci, pomoc s odvozem a uložením odpadu zajistil ústecký magistrát.

Podle předběžných odhadů bude úklid trvat minimálně týden. Město počítá, že nebude dvakrát levný. Proto chce zároveň zvýšit dohled městské policie a umístit na některý z domů kameru, jinak by se tu prý nepořádek mohl objevit znovu.

„Vím, že uklízíme za někoho jiného, ale není možné to dále odkládat. Nedávno tu byl premiér a vláda, hejtman, zástupci městského obvodu a stále se nic nedělo. Přitom je to hrozící hygienická katastrofa. Důležité je, že se do úklidu zapojili i místní lidé, dodáme jim nářadí a další potřebné věci,“ komentovala primátorka Věra Nechybová (UFO).

Strážníci ostatně zvýšili dohled už teď, jelikož tu je bagr, nebo kontejnery. „Asistenti prevence kriminality sem také dochází. Zvýšená přestupková činnost tu není, jen tu žijí Romové, kteří mají svůj přístup životu,“ poznamenal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný s tím, že likvidaci skládky rozhodně vítá.

S návrhem na likvidaci letité skládky přišel člen prevence kriminality Jan Cibrik. „Považuji skládku za jeden z největších problémů Sklářské ulice, za řadu let jsou tady tuny odpadu. Kdo to udělal, nikdo neví. Potřebujeme znovu nastavit laťku, jak to tady bude chodit,“ dodal Cibrik.

