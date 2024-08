„Co se to tam děj? To vypadá na filmování. Kdo tam hraje? Nejeden Ústečané se zajímal o dění na Klíši. Šlo o natáčení osmidílného seriálu Limity scénáristy a režiséra Petra Zelenky, který do hlavních rolí vybral Aleše Hámu, Veroniku Khek Kubařovou, Tatianu Dykovou, Maxmiliána Dolanského či Jaroslava Plesla.

Filmový a divadelní specialista na sondy do lidského nitra i současné společnosti Petr Zelenka se tentokrát zaměřuje na téma ekologického aktivismu. Háma hraje severočeského podnikatele z oboru likvidace odpadu, který se proti své vůli stane ikonou ekologických protestů skupiny Limity růstu. Ty inspirovali skuteční aktivisté sdružení pod názvem Limity jsme my. O zápletku se stará generační konflikt mezi otcem a synem, ale i manželská zrada.

„Ekologické téma zpracovávám jako rodinné téma,“ naznačuje svůj tvůrčí přístup Zelenka. Podle něj je názor na ekologii nejen mezigenerační téma, když způsobuje neshody i napříč jednou generací.

„Petr Zelenka patří bezesporu k nejoriginálnějším českým scenáristům. V rámci své poetiky, která míchá absurdno a groteskno s krutou realitou, nezaujímá žádné jednoznačné stanovisko, jen reflektuje dobu v celé její rozporuplnosti a absurditě. Limity ukazují všechno to zmatení kolem problémů naší planety a jejího znečišťování – včetně těch, kteří ji v zájmu ekonomického růstu drancují, stejně jako jejich protivníků se stále radikálnějším přístupem k její záchraně. Asi nikdo nečeká, že by televizní seriál předložil recept na řešení ekologické krize. Limity ale nastolují otázky a provokují nás, abychom na ně hledali odpovědi, a co je ale pro mě to nejpodstatnější, je fakt, že to Petr Zelenka v Limitech dělá velice zábavným způsobem,“ konstatuje kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková.

Limity se odehrávají v regionu a také se tu z většiny točí. S výjimkou povrchového dolu Jiří na Sokolovsku. S výběrem lokalit týmu pomohla Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Vytipovávali jsme desítky lokací od univerzitní půdy, základní školy, parku nebo textilky v Jiřetíně. Točili také v děčínské nemocnici, kde byli moc spokojení,“ řekla šéfka kanceláře Bára Hyšková a dodala: „Přes víkend a v pondělí natáčeli v Ústí, v úterý se přesunuli do Libochovic na Litoměřicku a pak je čeká ještě Praha,“ dodala Hyšková. V programu České televize se seriál objeví příští rok.